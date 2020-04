iPhone SE Plus prý dorazí příští rok. Dostane větší displej a duální fotoaparát

Apple v minulém týdnu přestal prodávat smartphony iPhone 8 a 8 Plus. Zatímco první model se dočkal svého přímého nástupce v podobě iPhone SE, verze Plus jsme se nedočkali, i když se o ní chvíli spekulovalo, a dokonce se zmínka o něm objevila v kódu iOS 14. Podle nejnovějších informací ale ještě nemusí být všem dnům konec.

Novinář Jon Prosser z The FrontPageTech tvrdí, že má o iPhone SE Plus nějaké nové informace a brzy by se o ně mohl podělit.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀

Výbavu většího iPhone SE lze snadno odhadnout – nabídne to stejné, co iPhone SE, avšak v těle iPhone 8 Plus, tedy v telefonu s 5,5“ displejem a duálním fotoaparátem. Zůstane výkonný čipset Apple A13, voděodolnost, bezdrátové dobíjení, čtečka otisků prstů v domovském tlačítku apod.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020