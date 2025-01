iPhone SE 4 poprvé na živo! Vypadá jinak, než jsme si mysleli

Očekávaný iPhone SE 4. generace by měl být jen pár měsíců od představení. Teď vůbec poprvé na internet unikly makety, podle kterých má být údajně spuštěna masová produkce. Někoho by však mohlo překvapit, že iPhone SE (2025) nevypadá tak, jak se často spekulovalo.

Nejčastěji se o designu iPhonu SE 4 hovořilo v kontextu iPhonu 14, ze kterého má částečně vycházet i po stránce výbavy. To znamená přední část s vyříznutým displejem, hranaté boky, plochá záda s vystupujícím fotomodulem. Zde se však očekávala jedna změna, a sice přítomnost jediného fotoaparátu (namísto dvou, svisle umístěných pod sebou).

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPA

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 16, 2025