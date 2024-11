iPhone děsí své majitele! Slyšíme zvuky i tajemné hlasy, stěžují si

iPhony prý vyluzují děsivé zvuky a lidské hlasy

Na vině má být chyba v systému iOS či v některé z aplikací

Apple se k situaci nevyjádřil, takže původ zvuků nelze jasně identifikovat

Zážitky jako z hororového filmu popisují někteří uživatelé telefonů společnosti Apple. Jejich iPhony prý vyluzují zvláštní zvuky, někdy jdou z útrob telefonu slyšet i lidské hlasy. Co je na tom snad nejhorší: racionální vysvětlení zatím nikdo nepřinesl a Apple situaci nijak nekomentoval.

Děsivé zvuky z iPhonu

Diskuzi rozproudil uživatel fóra Reddit u/OkStrawberry26, která si postěžoval, že ze svého telefonu slyšel zničehonic mužský hlas. „Před 3 dny jsem pracoval na zahradě a můj iPhone 15 ležel na terase. Přišel jsem si pro něj, abych zkontroloval, jakou rostlinu jsem právě vytrhl, když jsem uslyšel mužský hlas v telefonu. Myslel jsem, že jsem nechal přehrávat video na YouTube, ale nebylo tam,“ napsal.

Zároveň potvrdil, že v horní části obrazovky se ani na chvíli neobjevila barevná indikace upozorňující na nedávno probíhající hovor, aktivaci reproduktoru, fotoaparátu nebo mikrofonu.

„Znělo to, jako by nějaký muž s někým mluvil přes reproduktor v autě, ale slyšel jsem jen, jak mluví, a pak to znělo, jako by naboural auto. Poté nastalo úplné ticho a žádný další zvuk se nepřehrál. Vycházelo to z horního reproduktoru (tzv. telefonního sluchátka), ne z reproduktoru, ze kterého se přehrávají videa.“

Vyděšený majitel iPhonu 15 z Redditu sám pro sebe případ uzavřel tím, že zvuk vyšel pravděpodobně z některé aplikace na pozadí. Nicméně jen pár dní poté se mu to stalo znovu – tentokrát slyšel mužský výkřik „what the f**k“ a pak bylo ticho.

Záhada bez řešení

Ostatní uživatelé v reakci na tento zážitek sdíleli i své zkušenosti. Vesměs se shodují na tom, že zvuk musel vycházet z některé aplikace. Řada z nich zmiňuje aplikaci X, TikTok, YouTube a Reddit, které prý bývají plné chyb a někdy ani po opuštění aplikace nepřestane zvuku hrát.

Je tak pravděpodobné, že vyděšený uživatel předtím procházel videoobsah na jedné ze zmíněných aplikací, tu pak rychle opustil a telefon okamžitě zamkl. Při dalším odemčení se však začalo znovu přehrávat přerušené video z některé ze zmíněných aplikací.

Jiné, alespoň částečně uvěřitelné vysvětlení k dispozici nemáme. Apple, ani nikdo blízký společnosti se k případům nijak nevyjádřil. Zároveň neexistují zmínky o tom, že by se podobné chyby děly i na telefonech jiných výrobců s operačním systémem Android.