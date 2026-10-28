iPhone 18e v přípravě. Potěší úspornějším procesorem, zklame displejem

- Apple chystá na jaro hned tři nové iPhony
- Nejlevnější z nich bude iPhone 18e
- Na internetu se objevily první náznaky jeho výbavy
Apple letos změnil strategii uvádění nových iPhonů na trh. Oproti minulým rokům využil zářijovou keynote k představení prémiových modelů iPhone 18 Pro (Max) a Duo, zatímco odhalení levnějších modelů si schovává na jaro příštího roku. Celkově by současná generace měla čítat šest různých modelů, kromě již představené trojice bychom se ještě měli dočkat iPhonu 18e, 18 a Air 2.
iPhone 18e: pouze jeden fotoaparát a 60Hz displej
Nejlevnějším iPhonem aktuální generace bude iPhone 18e. Stejně jako jeho předchůdci bude i tento model plnit roli vstupního zařízení do ekosystému Applu, které je určené pro nejméně náročné uživatele. To koneckonců potvrzují i první střípky o výbavě, které na mikroblogovací síť Weibo vypustil informátor Digital Chat Station.
iPhone 18e si oproti iPhonu 17e nijak dramaticky nepolepší. Telefon má být vybaven 6,12″ LTPS OLED obrazovkou, bohužel stále se základní frekvencí 60 Hz. Významnější změnou by bylo nasazení dynamického ostrůvku namísto stávajícího „notche“, avšak změnu tvaru výřezu pro selfie kameru Digital Chat Station nezmiňuje. Zato uvádí, že selfie kamerka by mohla být upgradována ze současných 12 megapixelů na 24. Hlavní fotoaparát si má ponechat rozlišení 48 megapixelů a dle všeho opět zůstane na zádech osamocen.
Více výkonu, lepší výdrž
Pravděpodobně největší upgrade se odehraje pod kapotou, kam Apple nasadí dosud nepředstavený 2nm čip Apple A20. Tento čip iPhonu 18e propůjčí jednak vyšší výkon, ale hlavně výrazně lepší efektivitu. I kdyby Apple zachoval stejnou kapacitu baterie, dá se od iPhonu 18e očekávat vyšší výdrž. Čip Apple A20 by měl být podle dřívějších spekulací informátora Ming-Chi Kuo spárován s netradiční kapacitou operační paměti 9 GB, což uživatelé ocení především při používání funkcí Apple Intelligence.
Na druhou stranu máme ale strach, že kvůli vyšší kapacitě paměti iPhone 18e oproti svému předchůdci zdraží (ostatně jako všechna zařízení od Applu). Současný iPhone 17e aktuálně startuje na ceně 19 990 korun.