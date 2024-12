iPhone 17 Air bude hit! Extrémně tenké tělo nebude jediné eso v rukávě

Chystaný iPhone 17 Air by se mohl stát bestsellerem

Měl by mít nejen tenčí konstrukci, ale i rozumnou velikost displeje

Ten by navíc měl získat vychytávky, které známe z řady Pro

Příští rok se nejspíše Apple dočká velké pozornosti během svého, pravděpodobně zářijového, Keynote, na kterém bude představovat novou řadu iPhonů 17. Spekuluje se totiž, že místo tradičního modelu Plus se spíše dočkáme iPhonu 17 Air.

Tenký a ani malý, ani velký

A měl by to být právě tento model, jemuž se největší pozornost odhaduje. Má totiž mít jednu vlastnost, kterou si mnozí uživatelé chytrých telefonů již dlouho žádali – tenké provedení. To však prý nemá být jediný „game changer“. Tím dalším by totiž měl být samotný displej, a to v několika ohledech.

Doposud měli totiž jablíčkáři dvě možnosti, co se týká velikosti displeje telefonu. Buď základní, či model Pro s úhlopříčkou 6,1″, anebo model Plus, či Pro Max s 6,7″ displejem. Toto se nyní lehce změnilo s řadou iPhonů 16, kdy se díky zmenšení rámečků podařilo displeje zvětšit na 6,3 respektive 6,9″.

Nyní se ovšem očekává, že chystaný iPhone 17 Air, někdy také označovaný Slim, by měl přesně zapadnout mezi tyto dvě možnosti, což by mnoho zákazníků mohlo ocenit. Přeci jen některým může základní model připadat příliš malý a Plus zase moc velký.

AOD i ProMotion

Kromě toho by také měl dostat dvě podstatné funkce, jež známe zatím pouze z modelů Pro a Pro Max. A těmi není nic jiného než režim stále zapnutého displeje (Allways On Display) a technologie ProMotion, která zajišťuje plynulou obnovovací frekvenci.

S těmito změnami by tak Apple mohl potenciálně přilákat i některé zákazníky z řad uživatelů Androidu, kterým třeba dosud nabízené velikosti nevyhovovaly a raději vybírali mezi telefony s Androidem, kde je výběr přeci jen trochu větší.

Zároveň nemalé množství lidí si stále stěžuje na to, že moderní telefony jsou obří „cihly“ a že by to chtělo něco tenčího s rozumnou velikostí. Tak uvidíme, jestli se prognózy naplní a zda se v Cupertinu podaří, jak se říká, udeřit hřebíček na hlavičku.