iPhone 17 Air bude extrémně tenký, oproti současným modelům až o 2 milimetry

iPhone 17 Air získává jasnější obrysy

Podle posledních spekulací by měl být o 2 milimetry tenčí, než iPhone 16 Pro

Tím by se stal nejtenčím iPhonem, který kdy Apple vyrobil

Apple podle řady informací není příliš spokojený s prodeji větší varianty základního modelu s označením Plus. Ten by měl v portfoliu nahradit nový model s přídomkem Air, který by měl zaujmout především svou tenkostí. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg bude tento iPhone 17 Air asi o dva milimetry tenčí než současný iPhone 16 Pro. Tloušťka iPhonu 16 Pro je 8,25 milimetrů, takže spekulovaný Air by mohl nabídnout tloušťku 6,25 milimetrů, čímž by se stal nejtenčím iPhonem v historii společnosti.

Nejtenčí iPhone, jaký kdy Apple vyrobil

Nejtenčím iPhonem, který Apple doposud vyrobil, byl iPhone 6, který měl v pase 6,9 milimetrů. iPhony výrazně „ztloustly“ s příchodem iPhonu X a následujícími modely, aby bylo uvnitř více místa na baterii, fotoaparáty či technologii Face ID. Předchozí spekulace naznačovaly, že iPhone 17 Air bude mít tloušťku mezi 5 a 6 milimetry, k čemuž se kloní více spolehlivých zdrojů. Co se týče výbavy, měl by iPhone 17 Air mít displej o velikosti přibližně 6,6″, přičemž na zadní straně se bude nacházet fotoaparát jen s jedním objektivem.

Kromě toho má Apple vybavit iPhone 17 Air svým vlastním modemovým čipem pro 5G, který je menší než 5G čipy od Qualcommu. Gurman tvrdí, že se Apple zaměřil na to, aby byl čip více integrován s ostatními součástmi navrženými gigantem z Cupertina, aby se v iPhonu ušetřilo místo, a právě tato úspora místa následně umožnila vytvořit zeštíhlený iPhone 17 Air, aniž by Apple musel obětovat výdrž baterie, fotoaparát nebo kvalitu displeje.

Vzhledem k tomu, že Apple vylepšuje konstrukci modemového čipu, mohl by ušetřený prostor umožnit „nové konstrukce“, jako například dlouho spekulovaný skládací iPhone. Podle Gurmana Apple pokračuje ve zkoumání technologie skládacího iPhonu, což ale nicméně neznamená, že se jej v dohledné době dočkáme. Mnohem pravděpodobnější je zmíněný iPhone 17 Air, který by se měl veřejnosti představit už na podzim v příštím roce, jak bývá u Applu zvykem.