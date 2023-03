iPhone 14 vítá jaro novou barevnou variantou. Kdy půjde objednat v Česku?

Apple představil žlutý iPhone 14 a 14 Plus

Kromě toho jsme se dočkali i nových barev silikonových krytů

Je už téměř tradicí, že Apple na jaře představuje nové barevné varianty svých aktuálních iPhonů. Předloni byla nabídka iPhonů 12 a 12 mini rozšířena o fialovou variantu, loni na jaře se všechny iPhony zbarvily do zelené a letos Apple obarvil základní iPhone 14 a 14 Plus do zářivě žluté.

Stejně jako u ostatních iPhonů, barva zad koresponduje s barvou hliníkového rámečku, žlutá jsou i tlačítka a modul hlavního fotoaparátu. Co se týče parametrů, ty zůstávají stejné jako u ostatních barevných variant, takže se můžete těšit na výkonný čipset Apple A15 Bionic, TrueDepth kamerku s podporou funkce Face ID, voděodolnost, bezdrátové nabíjení a dva 12Mpx fotoaparáty na zadní straně.

Ceny zůstávají stejné jako u ostatních variant – iPhone 14 startuje na částce 26 490 korun s DPH, větší iPhone 14 Plus stojí minimálně 29 990 korun s DPH. Předobjednávky startují tento pátek 10. března ve 14:00, telefony půjdou do prodeje příští úterý 14. března. Pořídit je můžete například u Mobil Pohotovosti.

Kromě nových barev iPhonů Apple představil i nové barevné varianty silikonových krytů – kanárkově žlutou, olivově zelenou, blankytně modrou a fialkovou. Tyto kryty budou dostupné od 9. března, cena každého z nich je stanovena na 1 490 korun s DPH.