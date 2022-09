iPhone 14 Pro je hit. Apple zvyšuje produkci na úkor základního modelu

Apple si může mnout ruce, neboť o nedávno představené iPhony 14 je opět vysoký zájem. Jak ukazují (před)objednávky, větší poptávka je po vyšší řadě Pro, která přeci jenom přináší větší porci mezigeneračních vylepšení. Aby výrobce pokryl silnou poptávku, rozhodl se lépe vybalancovat produkci s ohledem na zájem o jednotlivé modely.

Due to strong demand for the iPhone 14 Pro models, my latest survey indicates that Apple has asked Hon Hai to switch the production lines of the iPhone 14 to the iPhone 14 Pro models, which will help improve Apple's product mix/iPhone ASP in 4Q22.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 19, 2022