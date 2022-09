iPhone 14 Pro bude vypadat jinak než jsme očekávali. Apple softwarově propojí otvory v displeji

Od odhalení nových iPhonů nás dělí už jen necelý týden, který pravděpodobně ještě přinese nějaké úniky na poslední chvíli. S jedním takovým přišel i server MacRumors, odvolávající se na anonymního informátora. To sice nezní nijak důvěryhodně, ovšem této zprávě záhy požehnal i Mark Gurman z Bloombergu, jehož předpovědi bývají obvykle přesné. Takže o co jde?

Je prakticky jisté, že Apple letos změní vzhled displeje modelů iPhone 14 Pro a 14 Pro Max – typický „poloostrůvkový“ výřez značné šířky nejen pro TrueDepth kamerku s funkcí Face ID bude nahrazen dvojicí otvorů oválného a kruhového tvaru. Toto rozestavení, které jsme měli možnost vidět na většině neoficiálních renderů chystaných novinek, ale ve skutečnosti nikdy neuvidíme. Apple prý totiž chystá softwarový trik, který ze dvou otvorů udělá jeden.

Aby horní část se dvěma „průstřely“ působila esteticky, Apple mezi nimi údajně vyplní prostor černými pixely, takže výsledek bude vypadat jako jeden podlouhlý oválný výřez. Nebude se ale jednat pouze o vzhled, Apple údajně tento meziprostor využije i k praktickým věcem – má sem přesunout indikátory, které uživateli oznamují např. aktivaci kamery či mikrofonu. Na tyto indikátory prý dokonce bude možné klepnout, čímž má dojít k rozbalení seznamu aplikací, které tyto prvky potenciálně narušující soukromí používají.

Apple také hodlá otvorům v displeji přizpůsobit výchozí fotoaplikaci – tlačítko přisvícení a tlačítko pro záznam živých fotografií bude součástí stavového řádku, podrobnější nastavení pak najdeme pod „pilulkou“. Díky přesunům některých ovládacích prvků uživatelé dostanou větší prostor pro náhled fotografie.

Zatím nevíme, zda bude softwarové propojení obou „ostrůvkových“ výřezů permanentní záležitostí, nebo zda bude možné ve vybraných aplikacích tento prvek úplně vypnout. To se dozvíme až příští středu od 19:00 našeho času.

This is true. It looks like one wide pill shaped cutout. Having that separation would look odd during use. https://t.co/SrAtYQsENx

— Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2022