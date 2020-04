iPhone 12 Pro nabídne přepracovaný systém fotoaparátů i 3D skener okolí

Na internet unikl vzhled zadní strany iPhone 12 Pro, který ukazuje nový design fotoaparátu a LiDAR. Stejný design, tedy trojitý fotoaparát s LiDARem ve čtvercovém modulu s diodou blesku uprostředm by měl mít i největší iPhone 12 Pro Max.

LiDAR skener Apple představil v nejnovějším modelu iPadu Pro a slouží pro 3D skenování vašeho okolí; verze pro výše zmíněné modely však bude zřejmě větší, což znamená, že by mohla být výkonnější a vylepšit tak zážitky z rozšířené reality. Data nasbíraná skenerem by také mohla být využita v rámci portrétového režimu k zajištění co nejpřesnějšího rozmazání pozadí.

Nová generace jablečných smartphonů, která bude podle všeho zahrnovat ještě modely iPhone 12 a iPhone 12 Plus, by měla být kvůli zpoždění výroby v důsledku koronaviru dostupná až na konci října nebo začátkem listopadu, nikoli tedy v září jako loni řada iPhone 11.