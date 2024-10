iPad mini 7 dostal ochuzený čipset A17 Pro. Poznají uživatelé rozdíl?

Apple nejnovější iPad mini 7 osadil čipsetem A17 Pro

Ten ale není stejný, jako v případě loňských smartphonů iPhone 15 Pro a Pro Max

Rozdíl ve výkonu ale uživatelé s nejvyšší pravděpodobností nepoznají

Apple před pár dny oživil svou menší řadu tabletů iPad mini o nový model s číslem 7. Ačkoli na venek vypadá novinka stejně jako jeho předchůdce, je zde jedna zásadní změna uvnitř – nový čip A17 Pro. I když se mohlo zdát, že se jedná o stejný čip jako v případě iPhonu 15 Pro, opak je pravdou. Podle nejnovějších zjištění se jedná o mírně osekanou verzi čipsetu, který používal loňský iPhone.

Čipsetu v novém iPadu mini 7 chybí jedno grafické jádro

Čipset A17 Pro byl představen v loňském roce společně s iPhonem 15 Pro a iPhonem 15 Pro Max, přičemž až doposud se nepodíval do žádného jiného zařízení. Verze pro smartphony disponuje 6 jádry CPU a 6 jádry GPU a má k dispozici 8 GB RAM. Zatímco nejnovější iPad mini 7 má s nejvyšší pravděpodobností také 8 GB RAM, webové stránky Applu naznačují, že pokud jde o jádra, má jich iPad k dispozici méně. Abychom byli specifičtí, iPad mini 7 má údajně čipset A17 Pro s 6 jádry CPU, avšak pouze 5 jádry GPU. O příliš velké překvapení se nejedná, neboť gigant z Cupertina už v minulosti používal ochuzené verze svých procesorů.

Apple má podle všeho velké zásoby čipsetu A17 Pro, pro které již brzy nebude mít využití vzhledem k tomu, že iPhony 15 Pro a Pro Max již nejsou oficiálně v prodeji. Využít tento čipset znovu v rámci jiného zařízení je tedy ekonomickým a logickým krokem, jenž pomůže Applu snížit náklady na výrobu a zároveň nebude plýtvat cennými zdroji na vytváření nových čipsetů. Co se týče výkonu, je poměrně nepravděpodobné, že by uživatelé poznali jedno chybějící grafické jádro na běžném provozu a je také otázkou, zda se najde dostatečně náročný herní titul, který by zaměstnal čipset na plný výkon tak, aby byla absence grafického jádra poznat.