iOS rozšiřuje podporu herních periferií, radovat se mohou majitelé Nintenda Switch

Hraní her na smartphonu lze provozovat dvěma způsoby – buďto můžete využít dotykové obrazovky, nebo si připojit herní ovladač skrze Bluetooth. V případě zařízení s iOS šly už od verze 14.5 spárovat jak DualSense od Sony, tak gamepad od Xboxu vyrobený Microsoftem. Na včerejší úvodní keynote WWDC představil Apple novou verzi operačního systému iOS 16, v rámci níž nově přibyla podpora pro herní periferie od Nintenda.

