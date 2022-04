iOS 16: víme, kterým iPhonům letos skončí podpora

Mezi 6. a 10. červnem se odehraje letošní ročník vývojářské konference WWDC, na které Apple tradičně představí nové verze svých operačních systémů (a možná i nějaký ten hardware). Krátce poté můžeme očekávat dostupnost jejich testovacích verzí, přičemž finálních sestavení se dočkáme tradičně na podzim. Ne všechna stávající zařízení se ale nových funkcí dočkají.

iOS 16: které iPhony musí z kola ven?

Apple je známý tím, že svým telefonům poskytuje nadstandardně dlouhou podporu – některé iPhony se v minulosti dočkaly i pěti „velkých“ systémových updatů. Loni byl například Apple neobyčejně štědrý, neboť na iOS 15 aktualizoval všechny telefony, které běžely na iOS 14. Letos už se ale některé iPhony obrazně řečeno odeberou do důchodu.

Podle serveru iDropNews by měla letos skončit softwarová podpora pro iPhone 6s, 6s Plus a SE první generace. Tyto modely přišly na trh před více než šesti lety původně s iOS 9, přičemž postupně dostaly pět velkých systémových aktualizací. Jejich odříznutí od softwarových updatů by tak dávalo z pohledu Cupertina smysl.

Co nového iOS 16 přinese?

Majitelé těchto starších kousků se tak nemohou těšit na novinky, které iOS 16 přinese. A jaké to budou? Pochopitelně zatím není nic potvrzené, ale spekuluje se o pokročilé správě notifikací nebo o nových zdravotních funkcích.

Hovoří se také o interaktivních widgetech, podpoře rychlých akcí v rámci upozornění na zamykací obrazovce a několika novinkách v Apple Music, zejména ve smyslu lepšího doporučování hudby a nové sekce Apple Classical pro milovníky vážné hudby.