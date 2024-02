Inženýrům z Googlu se povedl husarský kousek, na PlayStationu Portal spustili hry z PSP

Konec handheldu PlayStation Vita od Sony řada hráčů nesla poměrně těžce, nicméně z hlediska prodejů se nejednalo o zvlášť úspěšnou konzoli. Japonská společnost svým odchodem z tohoto segmentu trhu vyklidila pole konkurenci, která toho náramně využila v podobě konzole Switch. Někteří nostalgici se nicméně nechtějí s koncem handheldů od Sony smířit a vzali si do péče „nástupce“ v podobě PlayStation Portal. Ten sice není kapesní konzolí v pravém slova smyslu, avšak šikovní vývojáři se tímto nenechali odradit.

Inženýři společnosti Google hackli zařízení PlayStation Portal od Sony, aby na něm bylo možné lokálně spouštět emulované hry. Těmto dvěma inženýrům se podařilo zprovoznit emulátor PPSSPP nativně na PlayStation Portal, což jim umožnilo spustit verzi Grand Theft Auto pro PSP na Portalu bez nutnosti streamování přes Wi-Fi. „Po více než měsíci usilovné práce běží PPSSPP nativně na PlayStation Portal. Ano, hackli jsme ho,“ uvedl Andy Nguyen v příspěvku na sociální síti X (dříve známé jako Twitter).

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip

— Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024