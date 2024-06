Internet zdarma v 70 zemích světa? Aplikace App In The Air přináší skvělou novinku

Chystáte se letecky do zahraničí? Vyzkoušejte aplikaci App in the Air

Ta vám nabídne nejen podrobné informace o vašem letu, ale i datové balíčky

Její eSIM funguje v 70 zemích světa, zdarma máte k dispozici 250 MB na 7 dní

Přidáme i tip na aplikaci Firstly, která vám nabídne data zdarma výměnou za sledování reklam

Cestovatelé rádi ocení každou vychytávku, která jim tuto aktivitu usnadní. V moderní technologické době to především znamená mít po ruce řadu šikovných aplikací, se kterými se ve světě neztratíte. Jednou z nich je například App In The Air, což je v podstatě takový chytrý cestovní deník, který vám pomůže mít přehled o vašich cestách. App In The Air například na základě analýzy vašich e-mailů od aerolinek dokáže detekovat nadcházející lety a připravit vám detailní přehled. Jakmile se blíží čas odletu, vidíte na uzamčené obrazovce či v prostoru Dynamic Islandu údaje o zbývajícím času do konce odbavení, uzavření gate a odletu. Během letu pak vidíte, kolik času vám ještě zbývá, než doletíte do cílové destinace.

Tvůrci této skvělé aplikace nyní spojili své síly se společností Dent Wireless a do aplikace integrovali možnost nákupu eSIM pro kompatibilní iPhony. Když to hodně zjednoduším, jedná se o alternativu k řešením, která nabízí například populární služba Airalo.

Datový balíček zdarma v 70 zemích světa

Před další cestou mimo území Evropské unie si nyní můžete pomocí aplikace App in the Air zakoupit virtuální mobilní kartu eSIM pro svůj iPhone, která pokrývá více než 70 zemí. Před mezinárodním letem už nemusíte shánět místní SIM karty – stačí si stáhnout aplikaci App in the Air. Skrze virtuální SIM kartu získáte přístup k datovým balíčkům, abyste mohli být neustále ve spojení se světem. Výhodou je, že nepotřebujete žádnou smlouvu, ale jednoduše platíte za data podle spotřeby.

App in the Air si navíc společně s touto novinkou připravila speciální promo akci – aplikace nyní nabízí uživatelům 250 MB na 7 dní zdarma, aby si tuto novou funkci vyzkoušeli. To může přijít vhod, pokud se chystáte na krátkou pracovní cestu. Získání 250 MB dat zdarma je poměrně jednoduché. Po přidání zahraniční cesty do cestovního itineráře v aplikaci App in the Air se na kartě Cesty automaticky zobrazí nabídka s textem „Získejte zdarma data platná po celém světě“, skrze kterou si zkušební eSIM aktivujete.

V případě, že budete chtít využít vyšší datové balíčky, máte na výběr z následujících možností:

měsíční balíček roční balíček 1 GB 4,49 USD (102 Kč) 7,99 USD (181 Kč) 3 GB 12,99 USD (295 Kč) 18,99 USD (431 Kč) 5 GB 19,99 USD (455 Kč) 32,99 USD (750 Kč) 10 GB 29,99 USD (681 Kč) 49,99 USD (1 135 Kč)

Ve srovnání s Airalem jsou ceny o něco dražší, nicméně pokud často cestujete mimo území Evropské unie a nepatříte mezi hardcore dataře, může se roční 10GB tarif za 1 135 Kč jevit jako poměrně zajímavá volba. Jednoduše si jen v zahraničí v nastavení iOS aktivujete danou linku a máte po starostech.

Novinku jsme měli možnost vyzkoušet také v redakci a musíme dát tvůrcům za pravdu, že funguje snadno a rychle. Pokud se také chystáte na krátkou cestu a chcete být ve spojení s rodinou a přáteli nebo si v případě nouze vyhledat různé informace i v exotických destinacích, pak neváhejte a určitě App in the Air vyzkoušejte. Nejen kvůli možnosti nákupu datových balíčků, ale především pro detailní údaje (v reálném čase) o aktuálním letu.

Firstly: pomalá data zdarma

Poměrně novým hráčem na poli celosvětových datových eSIM je společnost Firstly, která nabízí aplikaci pro Android i iOS. Kromě standardních tarifů nabízí i možnost získat data zdarma výměnou za sledování reklamy. Je ale potřeba počítat s tím, že vám tato bezplatná data potečou extrémně pomalu, nicméně na běžnou textovou komunikaci to zcela postačí. Drobnou nevýhodou je fakt, že Firstly zatím nefunguje v tolika zemích jako již zmíněné Airalo, Dent či Revolut.