Internet v letadle jako samozřejmost? Delta chystá Wi-Fi zdarma pro všechny

Internetová konektivita na palubě letadel je stále velký luxus

Aerolinka Delta se údajně chystá nabídnout Wi-Fi zdarma všem svým cestujícím

Jedinou podmínkou bude registrace v jejím věrnostním systému

Letecká doprava sice patří mezi nejrychlejší a nejpohodlnější způsoby přepravy, avšak jakmile stroj opustí letiště, jste v podstatě odříznutí od okolního světa. Některé letecké společnosti, například americká Delta, nabízí svým pasažérům možnost připojit se k palubní Wi-Fi síti a zůstat tak ve spojení, nicméně to platí pouze v případech, kdy si pořádně připlatíte za lístky do vyšších tříd.

Podle informací The Wall Street Journal by se ale mohlo internetové připojení stát na palubách letadel Delta standardem. Ostatně aerolinka už Wi-Fi zdarma testovala v roce 2019, avšak po nějaké době se opět vrátila k modelu internetového připojení za příplatek. WSJ tvrdí, že připojení k internetu bude alespoň v začátcích dostupné pro každého, kdo bude mít založený účet ve věrnostním programu SkyMiles, přičemž registrace je zcela zdarma.

Naštěstí to ani nevypadá, že by Wi-Fi na palubách letadel byla vyhrazena jen pro pasažéry, kteří mají dost nalétáno, což je jedině dobře. Od tohoto bohulibého záměru dříve odradilo Deltu především složité technické řešení, ovšem podle všeho její lidé přišli na to, jak je překonat. Doufejme, že se Wi-Fi zdarma pro všechny pasažéry stane již brzy standardem, ať vás vzduchem přepravuje kdokoliv.