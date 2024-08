Intel ve velkých problémech. Čipový gigant je ve ztrátě a propouští 15 tisíc zaměstnanců

Poslední finanční výsledky Intelu nevypadají příliš dobře

Firma v minulém kvartále prodělala 1,6 miliard dolarů

V blízké budoucnosti propustí 15 tisíc zaměstnanců

Intel také trápí problémy s vadnými procesory 13. a 14. generace

Společnost Intel neprochází aktuálně jednoduchým obdobím, neboť musí hasit problémy hned několik požárů najednou. Procesory americké značky pomalu ztrácejí na konkurenceschopnosti, firmu srážejí k zemi vysoké výrobní náklady, a kromě toho musí řešit čerstvý problém s „umírajícími“ desktopovými čipy Raptor Lake (13. a 14. generace). O tom, že Intel není aktuálně zdravou firmou, svědčí i finanční výsledky za druhý kvartál letošního roku.

Intel se propadl do ztráty a chystá masivní propouštění

Intel v uplynulém čtvrtletí utržil 12,8 miliard dolarů (asi 296,56 miliard korun), což je prakticky stejně jako ve stejném období v loňském roce. Horší je to ale se ziskovostí – zatímco loni firma z těchto příjmů vygenerovala zisk ve výši 1,5 miliardy USD (asi 34,76 miliard korun), v letošním druhém kvartále se propadla do ztráty 1,6 miliard korun (asi 37,08 miliard korun). Jaký je důvod tohoto pádu? Podle ředitele Intelu Pata Gelsingera za to mohou příliš vysoké náklady a příliš nízké marže.

V současném nastavení Intel výrobu svých vlastních procesorů dotuje, což pochopitelně nelze vydržet donekonečna, zvláště pak, když konkurence dokáže být ve stejném odvětví zisková. Firma tak chystá několik radikálních řezů, ten největší se bude týkat pracovní síly. Gelsinger učinil těžké rozhodnutí propustit 15 tisíc zaměstnanců, což je 15 procent celkové pracovní síly, díky čemuž má jeho společnost v příštím roce ušetřit 10 miliard dolarů.

Intel rovněž plánuje více ořezat zbytné náklady a zefektivnit výrobu, což ale bude běh na dlouhou trať. Gigant nepočítá s tím, že by jeho divize Intel Foundry dosáhla ziskovosti dříve než v roce 2027. Burza na zveřejněné výsledky zareagovala okamžitě a poslala cenu akcií Intelu o téměř třetinu níž.

Intel bude vyměňovat vadné procesory

Intel navíc musí řešit problémy s desktopovými procesory 13. a 14. generace, u kterých chyba v mikrokódu způsobuje nestabilitu a údajně i trvalé poškození. Oprava chyby by měla dorazit ještě v tomto měsíci, ovšem zřejmě již nedokáže „uzdravit“ poškozené čipy. Herní studio Alderon Games učinilo vlastní výzkum, podle kterého je poruchovost těchto procesorů 100 procent, a i u nových kousků dochází velmi brzy ke zhoršování stavu.

Na Intel se tak valí několik hromadných žalob, které Intelu rovněž finančně nepomohou. Americká firma se k problému zatím staví tak, že bude procesory vykazující nestabilitu vyměňovat, a u těch funkčních prodlouží záruku o dva roky.