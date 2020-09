Intel jde do boje s AMD: představil notebookové procesory Tiger Lake s výkonnou grafikou

Společnost Intel představila v rámci začínajícího berlínského veletrhu IFA nové notebookové procesory rodiny Tiger Lake. Jedná se o čipy navržené speciálně do tenkých, a přitom výkonných přenosných počítačů, se kterými se budeme setkávat na letošním předvánočním trhu. Novinky jsou stále vyrobené 10nm procesem, avšak díky technologii SuperFin se Intelu podařilo navýšit frekvence a celkovou efektivitu. Je zjevné, že nové procesory Tiger Lake-U se mají stát přímými konkurenty rodiny AMD Ryzen 4000U.

Intel Xe: vysoce výkonná integrovaná grafika

Procesory Tiger Lake budou nabízené ve dvou základních variantách – výkonnější bude operovat s TDP mezi 12 – 28 Watty, úspornější bude mít TDP pouze 7 – 15 Wattů. Procesorová jednotka bude tvořena 2 nebo 4 jádry, na pozici grafického čipu bude dosazena buď grafika Intel UHD Graphics nebo Intel Iris Xe. Právě druhá jmenovaná grafika se stane rozdílovým hráčem oproti desáté generaci procesorů Intel Core.

Intel slibuje, že s nová grafika dosahuje oproti předchozí generaci až 2,7× vyššího výkonu při zpracování fotografií a dvojnásobného výkonu při práci s videem nebo při hraní her. Tento integrovaný čip má nabídnout podobný výkon (zhruba 2,5 TFLOPS) jako např. NVIDIA GeForce 1050 Ti, což znamená, že si ve Full HD rozlišení zahrajete i novější hry jako Borderlands 3, Far Cry New Dawn nebo Hitman 2.

V nových procesorech Intel také najdeme nové funkce podpořené umělou inteligencí, např. vylepšený zvuk s potlačením šumu v pozadí nebo nativní rozostřování pozadí při videokonferencích. Nové procesory také přinášejí podporu technologií Thunderbolt 4.0, Wi-Fi 6 nebo PCIe 4.0 s dvojnásobnou šířkou pásma. Nechybí ani podpora standardu Dolby Vision a kodeku AV1.

Intel celkem představil devět nových návrhů procesorů, jejich specifikace udává následující tabulka:

Intel Evo pro dokonalý zážitek

Intel s novými procesory zavádí novou značku Intel Evo. Počítače, které se jí budou chlubit, musí splňovat:

Konzistentní výkon při práci na baterii

Probuzení systému ze spánku za méně než 1 vteřinu

9 a více hodin výdrže na Full HD displeji

Rychlé nabíjení (garantované 4 hodiny práce po pouhých 30 minutách nabíjení)

Nové procesory od Intelu se brzy objeví v nových počítačích, některé jsou již představovány v rámci veletrhu IFA. Prvním počítačem splňujícím všechny požadavky značky Intel Evo, je nový ASUS ZenBook Flip S.

Nové procesory – nová identita

Společně s uvedením nových procesorů odhalil Intel i upravená loga, jak celé firmy, tak jejích produktů.

Intel Transforms Its Brand

Kromě aktualizované ikonografie přichází i nová firemní znělka.