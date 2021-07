Instagramové účty mladistvých budou nyní nativně nastaveny jako soukromé

Instagram přináší další změny, které mají přispět k větší bezpečnosti této populární sociální sítě. Nově pokud při registraci zadáte věk nižší než 16 let (v některých zemích dokonce 18 let), váš účet bude od začátku nastaven jako soukromý. Možnost přepnutí na veřejný profil ale zůstane i nadále otevřená. Všechny veřejné profily mladších uživatelů by měly obdržet notifikaci s výzvou k přepnutí profilu na soukromý.

Mění se také způsob cílení reklamy na mladé uživatele. Dosud Instagram mířil na všechny uživatele stejně a využíval k tomu obrovské množství dat, které o nás získává z Facebooku, z prohlížeče i aplikací a dalších zdrojů. Nyní bude u uživatelů pod 18 let možné využívat pouze věk, lokaci a pohlaví. Toto bude platit pro Instagram, Messenger i Facebook.

Další snahy Instagram vyvíjí v oblasti blokování podezřelých uživatelů a oddělení těchto účtů od účtů mladistvých pod 16 let. Účty, které byly v minulosti blokovány a nahlašovány mladými lidmi tak nebudou nabízeny v Reels, Stories ani doporučených účtech právě mladistvým.

I přes vlnu kritiky Facebook nadále pokračuje ve vývoji aplikace pro děti mladší 13 let (což je nejnižší možný věk pro registraci na Instagramu). Podle NBC News tvůrci Instagramu pro děti kladou velký důraz na bezpečný vývoj dětí a ochranu jejich soukromí, tak aby aplikace vyhovovala dětem i jejich rodičům.