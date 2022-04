Instagram testuje novinku, po které uživatelé dlouho volali

Sociální síť Instagram v poslední době vyšla vstříc nejednomu uživateli. Nejprve vrátila zpět chronologické řazení příspěvků, načež umožnila reagovat na příběhy i s pomocí srdíčka, které automaticky nevytvoří novou soukromou zprávu. Nyní probíhá testování nové funkce, která umožní připnout vaše oblíbené příspěvky, takže je budete mít vždy po ruce nejen vy, ale také vaši sledující.

#Instagram is working on the ability to pin posts in your profile 👀 pic.twitter.com/MkQhAXCBp6

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 29, 2022