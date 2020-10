Instagram slaví 10 let. Poslední aktualizace vás donutí vzpomínat, navíc má skrytý vtípek

Přesně před deseti lety se do aplikačního obchodu App Store dostala aplikace Instagram. Kdo by tehdy řekl, že se zrodil nový fenomén, který bude mít o deset let později na svém kontě přes miliardu uživatelů po celém světě?

Aplikace Instagram byla v počátku určena pro sdílení fotografií o netradičním poměru stran 1:1 v rozlišení 640 × 640 pixelů. Sdílení obrázků nabízel i konkurenční Facebook, ovšem Instagram nalákal ohromnou základnu uživatelů na úpravy fotografií skrze všemožné filtry. Obliba služby raketově rostla, avšak na její rozšiřování za hranice iOS se čekalo dlouho, na Android se Instagram dostal až v dubnu roku 2012. Pár dní poté pak zakladatelé Instagramu dostali nabídku, která se neodmítá – Mark Zuckerberg Instagram odkoupil za 1 miliardu dolarů.

Původně to byla aplikace o whisky

Původně Instagram vychází z aplikace Burbn, kterou vytvořil Kevin Systrom v roce 2009. Uživatelé zde mohli sdílet fotky zaměřené na whisky a burbon. Dne 6. října 2010 byl oficiálně spuštěn Instagram a jen za první den se mu povedlo nakulmovat 25 000 uživatelů. Koncem prvního týdne měl přes 100 000 stažení a v polovině prosince se počet uživatelů dostal na 1 milion. Dnes má miliardu aktivních uživatelů po celém světě.

“Obliba Instagramu stále dynamicky roste, denně zde aktivně tráví čas půl miliardy lidí, každý průměrně přes 50 minut. Stal se tak druhou nejvíce denně využívanou sítí a šestou nejpopulárnější sítí světa. V Čechách, pokud nepočítáme specifický YouTube, mu patří druhé místo hned po Facebooku. Ten naopak v posledních letech, co se týče počtu uživatelů a jejich aktivity, spíše klesá,” přibližuje boom Instagramu Vladan Crha, ředitel AMI Digital.

První zájem o koupi Instagramu projevil v roce 2011 neúspěšně Twitter. V dubnu roku 2012 začal Instagram fungovat na Andoridu a jen během prvního dne si jej stáhlo přes 1 milion lidí. V této době měl už více než 27 milionů uživatelů jenom na Apple platformě. Ten samý měsíc Mark Zuckerberg nabídl zakladateli Instagramu Kevinu Systromovi, 1 miliardu dolarů s tím, že by se Instagram stal součástí Facebooku, ale zůstal by spravovaný nezávisle. Systrom souhlasil.

Prohlédněte si vaše Stories z posledních 3 let

Pod hlavičkou Facebooku obliba Instagramu neklesla, naopak základna uživatelů nadále narůstala a aplikace na sebe začala nabalovat nové funkce. Jednou z nich jsou např. Stories, které později probublali i do mateřského Facebooku. Právě Stories je také věnována poslední „výroční“ aktualizace.

V ní je možné vrátit se až ke 3 roky starým příběhům, a to jak skrze kalendář příběhů nebo prostřednictvím příběhové mapy. Příběhy tak nebyly odstraněny po 24 hodinách, jak si mohli někteří myslet, ale dlí na nich dodnes, a dokonce je můžete znovu sdílet.

Vraťte Instagramu původní ikony

Aktualizace Instagramu přináší ještě jednu novinku, kterou ale musíte chvíli hledat. Jedná se totiž o easter egg, který vás rovněž vrátí do instagramové historie. Pokud v nastavení odscrollujete úplně nahoru (pohyb prstem směrem dolů), dostanete na výběr některou z historických ikonek Instagramu.

Here’s a vid of the secret! 🙌🏻 pic.twitter.com/ZlRIWWa0s7 — Patrick Kosmowski (@kosmowskipat) October 6, 2020

Jakou si zvolíte, taková se na vaší domovské obrazovce objeví; klidně to může být původní „Polaroid“ ikona z roku 2010.