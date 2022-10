Instagram má obří výpadek! Uživatelé se nemohou přihlásit, některým mizí sledující

Výpadek potvrzuje i portál DownDetector, který počínaje 14. hodinou ukazuje stovky nahlášení. Na oficiálním profilu se k výpadku vyjádřil i Instagram: „Víme, že někteří z vás mají problémy s přístupem ke svému účtu na Instagramu. Prověřujeme to, za nepříjemnosti se omlouváme.“

V tuto chvíli není jasné, co za problémem stojí, ani kdy bude opraven. Naše redakční profily nevykazují žádné známky toho, že by je výpadek jakkoliv ovlivnil.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022