Instagram má novou funkci, kterou bylo až doposud nutné řešit skrze externí aplikace

Pokud používáte Příběhy na Instagramu (Stories), určitě víte, že je do každého možné vložit pouze jednu fotografii. To je pro řadu uživatelů a influencerů limitující. Až doposud bylo vložení více fotografií do jednoho příběhu nutné řešit přes aplikace třetích stran, ostatně jednu z nich samostatně nabízel i Instagram samotný (Layout).

Tomu je ale nyní konec. Instagram totiž dnes začal s uvolňováním nové aktualizace pro Android a iOS, která nabízí možnost přidat do jednoho příběhu až šest fotografií. Nový filtr se jmenuje stejně jako jejich samostatná aplikace – Layout. Fotografie je samozřejmě možné doplnit o nejrůznější efekty, popisky, emotikony či animované gify.

Do budoucna by bylo fajn, kdyby Instagram přidal i možnost vkládání vícero videí do jednoho příběhu. Tahle populární obrázková sociální síť si je moc dobře vědoma neustále sílící konkurence v podobě TikToku, a také není žádným tajemstvím, že ty nejpoužívanější nástroje od sebe jednotlivé sociální platformy kopírují, proto se dá očekávat, že se v budoucnu ve Stories dočkáme i pokročilejších úprav pro video.





V případě, že zatím v Instagramu nemáte možnost vkládat do Stories více snímků, vyčkejte, než k vám nejnovější verze dorazí. Může to být dnes, ale stejně tak až za několik dní.