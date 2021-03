Instagram má novou funkci. Chrání především mladé uživatele

Sociální sítě jsou již nenahraditelnou součástí našich životů. Zatímco pro starší generace jsou nástrojem, se kterým se nikdy naplno nesžily, mladší ročníky si pro změnu nedokáží představit život bez nich. Toho si je vědom také Instagram, který připravil novou funkci, která by měla ty nejmladší uživatele ochránit před internetovými predátory.

Nová funkce zabraňuje dospělým osobám posílat přímé zprávy teenagerům, kteří je nemají v přátelích. Rovněž také všechny mladistvé bude varovat v případě, když se budou chystat poslat soukromou zprávu uživatelům, u kterých bylo dříve sledováno „podezřelé chování“.

Společně s tím si Instagram připravil také několik bezpečnostních rad, které není nikdy na škodu si zopakovat. Mezi nimi je například informace, že není vhodné sdílet intimní fotografie s cizími lidmi či že nemáte povinnost odpovídat na zaslané zprávy.

Nová funkce bude nejprve dostupná ve vybraných zemích, přičemž později se rozšíří do celého světa. O její dostupnosti v České republice prozatím nevíme, nicméně doufáme, že s ohledem na dokumentární snímek V síti to bude co nejdříve.