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IKEA má vánoční hit za pár stovek: tenhle stromek nepotřebuje jedinou větvičku

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 16. 10. 18:00
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Světelná dekorace STRÅLA ve tvaru vánočního stromku
  • IKEA zařadila do své nabídky novinku pro nadcházející vánoční svátky
  • Nová světelná dekorace je kompletně složena z LED diod a vypadá jako vánoční stromek
  • Lze ji používat uvnitř i venku a k dispozici je také v Česku, a to za sympatických 799 korun

Vánoce se blíží a s tím i klasické dilema při nákupu vánočního stromku. Vsadíte na klasiku v podobě živého stromku, nebo zvolíte umělý? Někdo nedá na živý stromek dopustit, protože co si budeme povídat, tato klasika příjemně provoní domácnost a opravdu moc hezky podtrhne vánoční atmosféru. Umělý stromek má ale několik neoddiskutovatelných výhod a možná se vám zalíbí nová dekorace, kterou začala prodávat IKEA.

Umělý stromek ze Švédska

Umělých stromů existuje několik typů a nejrozšířenější jsou ty, které věrně replikují ty živé. Dnes už se dají sehnat nejen takové, které vypadají jako reálné stromky, ale stejně tak i voní a docílit iluze živého vánočního stromu je poměrně snadné. Umělý stromek, který do své nabídky zařadila IKEA, jde ale přesně opačnou cestou a jde spíše o dekoraci ve tvaru stromku.

Tato novinka se nese ve velmi minimalistickém duchu a je prakticky kompletně složena z LED diod. Spadá do série STRÅLA, pod kterou nabízí IKEA primárně dekorační prvky zaměřené na vánoční svátky. Dekorace je vysoká 150 centimetrů a je obsypána celkově 180 diodami, které se postarají o osobitý zážitek a dokreslení sváteční atmosféry.

Užijte si vánoční atmosféru uvnitř i venku

Dekoraci ve tvaru stromku můžete vystavit jak venku, takže poslouží jako dekorace na zahradě, tak uvnitř a může suplovat roli vánočního stromku v domácnosti. Jejím hlavním prvkem je kruhová základna, na které stojí a z ní vychází středová trubice. Spodní část disponuje šířkou 54 centimetrů a přívodní elektrický kabel je dlouhý 5,4 metru.

Použité LED osvětlení disponuje světelným tokem 250 lm a jeho přibližná životnost činí 25 000 hodin. Dekorace nabízí několik světelných režimů, které se přepínají ovladačem integrovaným na kabelu a na tomto ovladači se nachází také světelný senzor. Ten ji automaticky automaticky zapne, jakmile se setmí.



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Jen v kamenné prodejně

Dekorační osvětlení ve tvaru stromku ze série STRÅLA je k dispozici i v Česku, ale švédský gigant ho prozatím nenabízí v e-shopu, ale jen ve svých kamenných prodejnách. Skladem je aktuálně ve všech pobočkách v Česku (Brno, Ostrava, Černý Most i Zličín) a vychází na 799 korun.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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