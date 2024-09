Ideální společník pro nešikovné kuchaře. Umělá inteligence od Electroluxu pomáhá s přípravou jídla

Electrolux a AEG představili na IFA nové kuchyňské spotřebiče

Ty se pyšní nejen úsporou elektřiny, ale také vychytávkami spojenými s AI

První novinky budou v prodeji už v říjnu, zbytek dorazí začátkem příštího roku

Společnosti AEG či Electrolux jsou známy především ze segmentu domácích spotřebičů, nicméně nevyhýbají se jim ani moderní inovace a chytré technologie, včetně aktuálně populární umělé inteligence. Na veletrh IFA do Berlína obě firmy přivezly své novinky v podobě elektrických trub a varných desek, které nejen usnadní vaření díky svému designu a provedení, ale také s pomocí umělé inteligence.

AI TasteAssist připraví ideální program pro recept z internetu

Ústřední roli v nových spotřebičích hraje technologie AI TasteAssist, zákazníkům pomáhá využít troubu co nejlépe při zkoušení nových receptů. Z průzkumu Electroluxu totiž vyplývá, že 80 % lidí vyhledává recepty na internetu, zároveň ale mají problém s efektivním nastavením trouby – každá totiž funguje trochu jinak, přičemž internetové recepty jsou často psány univerzálně. AI TasteAssist prostřednictvím aplikace recept odešle do trouby, kde umělá inteligence zanalyzuje klíčové informace včetně délky přípravy, teploty a typu obsažených bílkovin. Na základě toho pak automaticky zvolí optimální nastavení trouby.

Další užitečnou chytrou technologií je dotykové ovládání CookSmart Touch. Jedná se o rozhraní, které uživatele provede jednotlivým krokem přípravy zvoleného pokrmu, přičemž nově toto rozhraní pomáhá s obsluhou trub, varných desek a vestavných kávovarů. Pokrmy nebo způsob přípravy lze vybrat z přehledné nabídky, trouba následně automaticky nastaví čas a teplotu podle preferencí uživatele. Následně krok za krokem provádí celým procesem přípravy jídla.

Electrolux myslí také na úsporu energie. Příprava jídla v troubě s využitím páry spotřebuje o 20 % méně energie než běžné pečení, a navíc trouba efektivně využívá předehřev a zbytkové teplo. Čištění trouby pomocí parního programu může také ušetřit až 95 % energie oproti pyrolytickému samočisticímu programu. Některé trouby z nové řady mohou šetřit energii právě díky funkcím Efficient PreHeat a Residual Heat.

Vlajkovou lodí AEG je indukční varná deska AEG SaphirMatt. Tato skleněná varná deskzískala ocenění Best of the Best za design v soutěži RedDot, přičemž se může pochlubit až čtyřikrát vyšší odolností proti poškrábání, než standardní sklokeramická varná deska. V řadě SaphirMatt byly představeny nejen standardní indukční a varné desky, ale také ty s integrovaným odsáváním. Některé modely nové řady nesou punc AEG EcoLine, přičemž ty nesou energetické označení A++, což je aktuálně nejvyšší označení na trhu.

Do této kategorie spadají například trouba AEG 9000 ProAssist, varná deska AEG 8000 SenseBoil & Fry, vestavný odsavač par AEG 9000 AutoSense, myčka nádobí AEG 9000 ComfortLift nebo chladnička s mrazničkou AEG 9000 MultiChill. Produkty pod značkou AEG se začnou prodávat v celé Evropě od října 2024, nová kuchyňská řada Electrolux bude poté v prodeji od března 2025.