I starší modely od SEATu mohou dostat chytré funkce. Pomůže mobilní aplikace

SEAT Service nově nabízí moderní konektivitu a praktické chytré funkce pro každodenní cestování automobilem i majitelům starších vozů SEAT. Vstupenkou do světa konektivity je chytrý mobilní telefon s aplikací My SEAT App a zařízení My SEAT DataPlug.

Po rychlé a snadné instalaci má uživatel na svém telefonu kdykoli a kdekoli k dispozici všechny důležité údaje o svém voze a jeho provozu. Mezi benefity patří také snadnější údržba vozidla s aktuálními informacemi o servisních akcích a rychlá pomoc v případě nečekaných událostí díky propojení se sítí autorizovaných servisů SEAT.

„Vědění nám dává moc,“ říká Lukáš Popelka, vedoucí marketingu servisních služeb společnosti Porsche Česká republika. „Proto majitelům vozů SEAT nabízíme chytrou aplikaci My SEAT App, která jim poskytne vše, co potřebují vědět o svém voze.

Cesta do světa síťově propojených automobilů je pro majitele starších vozů SEAT poměrně snadná. Stačí si za částku 990 Kč pořídit zařízení My SEAT DataPlug z nabídky Originálního příslušenství SEAT a do chytrého telefonu si stáhnout bezplatnou aplikaci My SEAT App. Zprovoznění celého systému je velmi snadné i pro naprosté laiky. My SEAT DataPlug ve voze si uživatel propojí s chytrým telefonem prostřednictvím Bluetooth.

Zařízení My SEAT DataPlug se připojí k rozhraní diagnostického systému OBD2, které bývá umístěno na levé straně pod volantem. Do aplikace My SEAT App se uživatel přihlásí prostřednictvím nově vytvořeného nebo již existujícího uživatelského účtu SEAT ID. Veškeré funkce jsou k dispozici po propojení modulu My SEAT DataPlug s chytrým telefonem. Aplikace My SEAT App běží na chytrých telefonech s operačními systémy iOS 10.0 či Android 5.0 (nebo s jejich novějšími verzemi).

Modul přenáší informace o voze přímo do přenosného zařízení. Uživatelé mají vždy po ruce různá upozornění, informace o stavu vozidla nebo přehledy a data o všech svých jízdách. Každodenní provoz usnadní plánovač jízd s funkcí jejich archivace. My SEAT App umožňuje také kontrolu a optimalizaci provozních nákladů.

My SEAT DataPlug je k dispozici pro starší modely SEAT od roku výroby 2008. Kompatibilitu svého vozu SEAT s tímto zařízením si mohou majitelé ověřit na webové stránce.