Huawei Watch GT 3 Pro nabídnou královskou výdrž. Čím ještě potěší?

Huawei u svých hodinek klade důraz především na výdrž baterie

Naplno to prokazuje u nejnovějších Watch GT 3 Pro v keramickém provedení

Ty vydrží v maximálním zápřahu čtyři až pět dní, nabíjí se ale výkonem pouze 10 wattů

Ve chvíli, kdy začaly chytré hodinky postupně na našich zápěstích nahrazovat ty mechanické, rozhořela se diskuze kolem výdrže. Nejprodávanější zástupce v tomto segmentu – Apple Watch – vydrží jeden celý den. Další populární výrobce, korejský Samsung, na tom není o moc lépe. Oproti tomu takový Huawei se u svých hodinek vždy chvástá i dvoutýdenní výdrží. Jak je tomu u keramických Watch GT 3 Pro 43 mm?

Huawei znovu králem výdrže?

Chytré hodinky Huawei Watch GT 3 Pro jsme měli možnost testovat hned několik týdnů. To je dost dlouhá doba na to vyzkoušet, kolik toho při rozličné zátěži zařízení vlastně vydrží. Moje standardní používání spočívá v celodenním nošení hodinek, a to i během spánku. Ani tehdy si neodpočinou, protože kontrolují spánkové cykly a i přes noc měří srdeční aktivitu.

Navíc jsem nechal aktivní průběžné měření tepu, jednou denně zkontroloval EKG a obden se pustil do 30 až 60minutového cvičení (buď venkovní běh se zapnutou GPS, anebo domácí workout). Do toho byly Watch GT 3 Pro vytíženy i příchozími notifikacemi a také Always-On zobrazením, které je pro mne u hodinek extrémně důležité.

K mému potěšení si se vším novinka od Huawei poradila velmi dobře, a to včetně permanentního zobrazení času na jinak ztmaveném displeji, což bývá pro baterii v mnoha případech strašák. V tomto tempu dokázaly hodinky běžet celých 5 dní. Při stejné zátěži, ale s vypnutým displejem, vydržely téměř jednou takovou porci dní, a to zhruba 7 až 8 v závislosti na typu cvičení (s či bez GPS).

Zvládnou i víc než 7 dní

Právě geolokační čip je další velký nepřítel dlouhé výdrže. Pokud se rádi procházíte se zapnutým sledováním pohybu, dejte si na to pozor. Každodenní několikahodinová procházka z či do práce totiž může s výdrží nepěkně zatočit.

Umím si ale představit, že pokud necháte displej zhasnutý, deaktivujete automatické rozpoznávání sportu i průběžné měření tepu, hodinky budete na noc sundávat a GPS využijete jen občasně, můžete se s výdrží dostat i přes 10 dní. Nabízí se jen otázka, jestli jsou taková omezení to, co od hodinek očekáváte. Lze totiž říct, že pak jste 14 tisíc Kč neinvestovali nejefektivněji.

Nabíjení pomalé, leč univerzální

Huawei k nabíjení hodinek doporučuje použít přibalenou bílou kolébku s kabelem zakončeným USB-A konektorem. Tímto příslušenstvím se vám podaří v ideálním případě dobít za půl hodiny něco málo přes padesát procent baterie, sta potom dosáhnete za hodinu a půl. Ve specifikacích Huawei upozorňuje na maximální podporovaný výkon 10 W – o žádné rychlonabíjení jako u nejnovějších Apple Watch Series 7 tedy nejde.

Hardwarové parametry Huawei Watch GT 3 Pro (43 mm) Konstrukce Rozměry: 42,9 × 42,9 × 10,5 mm, hmotnost: 50 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: ARM Cortex-M, RAM: neuvedeno, interní paměť: neuvedeno Displej, konektivita a baterie 1,32", AMOLED, rozlišení: 466 × 466 px

NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, GPS:

Baterie: 292 mAh, bezdrátové nabíjení: Cena: 9 490 Kč Kompletní specifikace

Na rozdíl třeba od zmíněného Applu potěší podpora bezdrátového nabíjení Qi. Díky tomu vám bohatě postačí dobře přístupná domácí bezdrátová podložka, anebo i záda telefonu s reverzním bezdrátovým dobíjením. Za to si Huawei zaslouží palec nahoru – zdaleka ne všichni výrobci chytrých hodinek totiž tento užitečný prvek nabízí.

Jak je na tom Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm?

Dosavadní dojmy z testování se týkaly výhradně menší varianty s keramickým tělem. Čínský výrobce však nabízí také větší 46mm verzi z titanu. Ta slibuje kromě většího displeje logicky též objemnější akumulátor (43 mm: 292 mAh; 46mm: 530 mAh). Huawei se zde chlubí až 14denní výdrží při běžném používání, respektive 8denní při náročnějších podmínkách. To jsou opět více než slibné hodnoty, avšak musíte brát v potaz rozměry 46,6 × 46,6 × 10,9 milimetru, které rozhodně ne každému vyhoví.

Jaké další aspekty větších Huawei Watch GT 3 Pro se sluší zmínit? Kromě jiného určitě displej o velikosti 1,43″. Ten má solidní rozlišení 466 × 466 pixelů i skvělou jemnost 326 ppi a jedná se o AMOLED panel, který se skvěle používá i za slunného počasí. Navíc jej pro vysokou odolnost kryje safírové sklíčko.

Závěrečné shrnutí

Vytříbený design produktu udělá radost jak pánům, tak jejich něžným polovičkám. Ty zaujme právě námi testovaná keramická edice s řemínkem z téže materiálu, případně z kůže. Fitness a sportovní výbava obsahuje měření tepu, okysličení krve a nově také elektrokardiogram (EKG). Sportovních režimů je více než 100, a to včetně těch pro vodní sporty. Pro tyto účely samozřejmě nechybí voděodolnost do 30 metrů.