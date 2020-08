Huawei uvolňuje EMUI 10.1, nabízí nové možnosti úprav uživatelského prostředí

Ačkoli Huawei bojuje s aktualizacemi ze strany Googlu, neznamená to, že by neaktualizoval vůbec. Především o svou nadstavbu EMUI se Huawei snaží starat, seč to jde. V nově vypuštěné verzi 10.1, která míří na širokou plejádu zařízení, nabídne především zobrazení obrazovek v samostatných oknech, změny v uživatelském rozhraní a k dílčí vylepšení v oblasti výkonu a zabezpečení.

V rámci úprav uživatelského prostředí Huawei přidal možnost vyšperkování stále zapnutého displeje (AoD), především o nové animace odemknutí obrazovky či vylepšení přechodových animací. Novou funkcí je práce ve více oknech – přetažením od okraje obrazovky se zobrazí boční panel, kterým se funkce aktivuje. Umožňuje přenos textu, obrázků a souborů mezi dvěma aplikacemi na jedné obrazovce. Notifikace se zobrazují nad všemi dalšími prvky uživatelského rozhraní.

Rozšíření se dočkala také funkce Huawei Share pro jednodušší přenos souborů, vylepšení přišlo i na práci na více obrazovkách (Multi-Screen Collaboration) a novou funkcí je také také galerie spojující více zařízení (Cross-Device Photo Gallery), která funguje skrze Huawei ID. Aktualizace EMUI 10.1 je dostupná pro Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X(5G), Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate Xs, Huawei Nova 5T, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P40 lite, PORSCHE DESIGN Huawei Mate 20 RS.