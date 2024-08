Huawei se nebojí kopírovat. Nový MatePad Pro má podobné funkce jako nejnovější iPad Pro

Nové tablety od Huawei lákají na tenká a lehká těla

MatePad Pro si od Applu vypůjčil duální OLED displej a obdobu klávesnice Magic Keyboard

MatePad Air zase láká na pestré barvy a příznivou cenu

Značka Huawei v tomto týdnu představila několik nových zařízení, hlavní hvězdou se stal ohebný smartphone Nova Flip. Došlo ale i na premiéru nových tabletů MatePad Pro a MatePad Air, které nezapřou inspiraci u svých jablečných protějšků. Co všechno nové tablety od Huawei umí?

Huawei MatePad Pro: duální OLED displej a klávesnice jako od Applu

Vybavenější z dvojice novinek představuje to nejlepší, co je aktuálně značka Huawei schopná nacpat do zařízení o velikosti tabletu. MatePad Pro bude nabízen pouze v jedné velikosti, a to s 12,2″ displejem, přičemž celé zařízení se pyšní nízkou hmotností 508 gramů a tloušťkou 5,5 mm. Tablet bude k dispozici ve třech barevných variantách – černé, bílé a zlaté. Na těle tabletu najdeme čtveřici reproduktorů a hned tři fotoaparáty – vzadu s rozlišením 13 a 8 megapixelů (hlavní a širokoúhlý), vpředu s rozlišením 16 megapixelů.

Tenké rámečky na přední straně svírají 12,2″ displej s rozlišením 1 840 × 2 800 pixelů na poměru stran 3:2. Výrobce použil obrazovku typu Tandem OLED, kterou jsme poprvé viděli u letošních iPadů Pro, díky čemuž má mít panel až třikrát delší životnost, a přitom o třetinu nižší spotřebu energie. Displej podporuje obnovovací frekvenci až 144 Hz a lze jej ovládat nejen prsty, ale i stylusem M-Pencil.

Stylus lze zaparkovat do nabíjecího slotu v klávesnicovém krytu, který jako by svým konstrukčním řešením z oka vypadl Magic Keyboard z posledních iPadů. Kryt umožňuje naklánění tabletu v několika úhlech, a kromě garáže pro stylus obsahuje pětiřádkovou klávesnici a drobný touchpad.

Huawei tradičně nezmiňuje, jaký procesor tablet pohání, předpokládáme model Kirin 9010 známý ze smartphonů řady Pura 70. Tablet bude v nejvyšší konfiguraci dostupný s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Akumulátor v tabletu se pyšní kapacitou 10 100 mAh a podporou rychlého nabíjení s výkonem 100 wattů. Operačním systémem je HarmonyOS ve verzi 4.2.

Huawei MatePad Air: veselé barvy a podobná výbava

Druhý představený tablet je určen méně náročnému publiku, které spíše než duální OLED displej ocení veselejší barevné kombinace. Zařízení bude dostupné ve čtyřech barvách – bílé, černé, zelené a růžové. Přestože se tablet jmenuje „Air“, je ve skutečnosti tlustší a těžší než verze „Pro“ – v pase má 5,9 mm a váží 555 gramů. Pořád se tedy jedná o velmi příjemné hodnoty.

U MatePadu Air výrobce nasadil 12″ displej typu LCD, který má stejné rozlišení a obnovovací frekvenci jako u modelu Pro, podporován je i stylus M-Pencil. Slabší je pouze jas, maximem je v tomto případě 1000 nitů. V rámečku displeje se nachází 8Mpx čelní kamerka, na zádech pak najdeme dvojici fotoaparátů s rozlišením 13 a 8Mpx (hlavní a širokoúhlý).

Srdcem tabletu je pravděpodobně čipset Kirin 9010 doprovázený až 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Akumulátor pak nabídne kapacitu 10 100 mAh a podporu 66W nabíjení.

Ceny a dostupnost

S novými tablety Huawei zatím počítá pouze na čínském trhu, kde půjdou do prodeje 13. srpna. Cena MatePadu Pro bude startovat na 4 299 CNY (asi 16 800 korun s DPH), za MatePad Air si Huawei řekne minimálně o 2 999 CNY (asi 11 700 korun s DPH). O dostupnosti na českém trhu zatím nemáme žádné informace.