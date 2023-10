Huawei posiluje své působení v Evropě. Navštívili jsme laboratoř pro výzkum zdraví v Helsinkách

Společnost Huawei otevřela první laboratoř Health Lab na území Evropy

Její rozloha je přes 1 000 m 2 a je vybavena nejmodernějšími testovacími zařízeními a sportovním vybavením

Primárně slouží k výzkumu zdraví, sportovních a fitness algoritmů a dalšímu vývoji nových produktů

V Číně od roku 2016 vyrostly dvě, v Evropě letos první. Řeč je o vývojových laboratořích Health Lab, v rámci kterých Huawei získává důležitá data přímo od sportovců, která následně může využívat při inovaci svých produktů zaměřených na monitorování zdraví a fitness. Jinými slovy, právě v těchto laboratořích Huawei získává důležitá data, která následně zpracovává a využívá například ve svých chytrých hodinkách tak, aby dokázaly správně měřit a vyhodnocovat sportovní aktivity. Já jsem dostal možnost navštívit vůbec první evropskou laboratoř v Helsinkách, a to jen několik málo hodin po jejím oficiálním otevření.

Majitelé chytrých hodinek a fitness náramků Huawei by měli dostávat co nejrelevantnější data napříč svými sportovními aktivitami. Ale aby vše dobře fungovalo, je nejprve třeba algoritmy „naučit“, jak vše měřit. A to se neobejde bez obrovského množství dat získaného miliony měření nejrůznějších úkonů v různých sportovních prostředích. A právě z tohoto důvodu první evropská Health Lab vznikla.

Společnost Huawei ve spolupráci s agenturou Ipsos v letošním roce provedla rozsáhlý zdravotnický průzkum mezi více než osmi tisíci účastníky z osmi evropských zemí. Z průzkumu vyplynulo, že 92 % respondentů si přeje zlepšit alespoň jeden aspekt svého životního stylu související se zdravím, a pouze polovina dotázaných byla spokojena s úrovní své fyzické kondice. Společnost Huawei z tohoto důvodu pokračuje v investování do výzkumu a vývoje v oblasti sportu a zdraví.

Ve finské laboratoři pracuje multidisciplinární vědecký výzkumný tým, který je složený ze 6 doktorandů a 20 odborníků z 5 hlavních oblastí – fyziologie, umělé inteligence, strojového učení, testování softwaru a softwarového inženýrství. Tím by mělo být zajištěno, že každá oblast sportovního a zdravotního výzkumu dosahuje pokročilých světových standardů.

Špičková testovací zařízení pro vrcholové sportovce

Součástí laboratoře v Helsinkách jsou reálná sportovní prostředí rozdělená do pěti hlavních testovacích oblastí, které pokrývají více než 20 sportů a sledují více než 200 fyziologických a biomechanických ukazatelů. Mezi 5 hlavních oblastí patří bazén s protiproudem, lyžařský trenažér se schopností náklonu plochy a úpravy rychlosti, multifunkční široký pohyblivý pás s možností náklonu do úhlu 14 °, běžecký pás s přístroji a otevřená tělocvična zahrnující různé kardiovaskulární tréninky. Všechna tato stanoviště jsem měl možnost navštívit a v praxi jsem si mohl prohlédnout, jak takové měření a vyhodnocování dat vypadá. Výkonnost se měří jak pomocí vysoce moderních přístrojů od nejrůznějších výrobců, tak pomocí chytrých hodinek či fitness náramků značky Huawei.

Na rukou sportovců zde nejčastěji byly k vidění nejnovějších hodinky Huawei Watch GT 4 (recenze). Ty se využívají k měření fyziologických údajů. Skrze technologii TruSports je například možné kvantifikovat běžecké schopnosti uživatelů, zaznamenávat a analyzovat tréninková data, poskytovat personalizované tréninkové plány a pomáhat tak uživatelům udržovat zdravý životní styl. Watch GT 4 budou také sloužit k vyhodnocování lidské kardiopulmonální kapacity (maximálního objemu O2), což výzkumnému týmu umožní vyhodnocovat sportovní výkony, a dokonce přesněji hodnotit lidské sportovní schopnosti, aby se zvýšila bezpečnost při cvičení.

Huawei v Helsinkách vybudoval svůj vlastní protiproudový bazén splňující všechny potřebné profesionální standardy. To zajišťuje, že plavci mohou být přesně hodnoceni podle jejich plaveckých výkonů. Bazén je vybaven dynamickými vodními tryskami, které dokáží vytvořit regulovatelný průtok proudu až 350 m3/hod., přičemž umožňují také úpravu teploty i kvality vody.

Vzhledem k tomu, že lyžování je jedním z nejpopulárnějších evropských sportů, disponuje laboratoř lyžařským trenažérem s nastavitelnou rychlostí, sklonem, interaktivními trasami i holemi. Dále je vybaven senzory, které zjišťují rychlost, polohu, úhly carvingu, sílu i údaje o výkonu uživatele. Multifunkční běžecký pás je uzpůsobený k tomu, aby mohl testovat běh, jízdu na kole či závody na vozíčku s nastavitelnou rychlostí až do 50 km/hod.

Dokonce dokáže importovat data GPX ze zařízení GPS a simulovat tak skutečné terény a trasy, což sportovcům poskytne reálné scénáře, které přesněji prověří jejich běžecké či cyklistické dovednosti. Kamera pak vědecky detekuje jejich výkon a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu umožňující zlepšení techniky v reálném čase.

Spolupráce s evropskými nemocnicemi a zdravotnickými institucemi

Společnost Huawei při příležitosti otevření finské laboratoře začala aktivně spolupracovat s místními finskými institucemi a regionálními evropskými odborníky. Součástí programu IHI (Innovative Health Initiative), který sdružuje zdravotnický a technologický průmysl a Evropskou unii, je projekt s lehce krkolomným názvem iCARE4CVD. Pod ním se nicméně skrývá jedna z nejambicióznějších výzkumných iniciativ v oblasti umělé inteligence a kardiovaskulárních onemocnění.

Je zajímavé, že společnost Huawei je nyní jediným výrobcem nositelných zařízení, který se programu iCARE4CVD účastní, přičemž se bude podílet na pracovním balíčku, který bude vyvíjet metody pro zlepšení motivace pacientů. Kromě toho Huawei představí chytrá nositelná zařízení, která dokáží 24 hodin denně zobrazovat funkce, jako je fyzická aktivita, kvalita spánku, funkce srdce či dýchání. Tento projekt by mohl lékařům poskytnout informace, které změní léčbu chronických kardiovaskulárních onemocnění, a to s využitím nositelných zařízení Huawei, která se budou podílet na zlepšení služeb screeningu.

Huawei spoluzaložil konsorcium Interlive se šesti špičkovými evropskými univerzitami a s jedním z nejpřísnějších vědeckých a testovacích standardů pro nositelná zařízení. Konsorcium usiluje o vypracování doporučení osvědčených postupů pro spotřební nositelná zařízení k měření přímých a odvozených ukazatelů. Toto partnerství dále upevnilo spolehlivost nositelných technologií Huawei a zajistí pokračující vědeckou platnost jeho nositelných zařízení na základě čtyř standardů: srdeční frekvence, počtu kroků, kalorického výdeje a VO2 Max (maximální příjem kyslíku).