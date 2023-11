Huawei P70 odkrývá masivní fotovýbavu. Výrobce očekává obří poptávku

Společnost Huawei se nadechuje k novému životu, americkým sankcím navzdory. I když se mohlo zdát, že čínský výrobce nadobro uzavře svůj mobilní byznys, dočkali jsme se několika překvapení – především smartphonů Mate 60 Pro a Mate X5, jimž překvapivě nechybí ani podpora sítí 5G. Huawei v posledních měsících významně investuje do vlastního vývoje a snaží se dokázat, že se umí obejít i bez amerických technologií. Důkazem má být i připravovaná řada smartphonů Huawei P70.

O smartphonech Huawei P70 reportuje obvykle dobře obeznámený informátor Ming-Chi Kuo, podle kterého čínský výrobce chystá hned tři modely – základní Huawei P70, vybavenější P70 Pro a designový P70 Pro Art. Všechny tři telefony mají těžit z nových partnerství, mimo jiné se společnostmi Largan a Sunny Optical, které mají Huawei poskytnout své prémiové objektivy.

Celá řada Huawei P70 se má pyšnit perfektní výbavou, přičemž Kuo ji alespoň částečně poodhalil:

Poslední jmenovanou technologii obstarají zmíněné společnosti Largan a Sunny Optical, přičemž si zřejmě přijdou na slušné peníze, neboť výroba takto vrstvených čoček je prý velmi obtížná, a proto nákladná. Huawei nicméně doufá, že investice do této technologie se vyplatí, a přiměje i ostatní výrobce, aby toto řešení nasadili.

