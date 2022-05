Huawei P50 Pro přijde o největší slabinu. Pomůže toto originální příslušenství

Přestože Huawei drtí americké sankce, čínský výrobce se nevzdává a nadále vyrábí smartphony, byť ve výrazně menším objemu. Kvůli sankcím přišly telefony této značky o dvě zásadní věcí – o Android s aplikacemi a službami Google (tzv. Google Mobile Services) a o přístup k 5G konektivitě. První nedostatek čínský výrobce vyřešil nasazením vlastního balíku aplikací a služeb, řešení druhého nedostatku přichází nyní v podobě originálního krytu pro Huawei P50 Pro.

5G schované v krytu

Jelikož nemá Huawei přístup k čipům zajišťujícím 5G konektivitou, musela hodit záchranné lano třetí strana, konkrétně společnost Soyealink. Ta pro smartphone Huawei P50 Pro vyrobila ochranný obal, jehož součástí je i 5G modem, antény a potřebná elektronika. Kryt s telefonem komunikuje skrze USB-C, a proto rozměry telefonu po nasazení krytu narostou nejvíce ve spodní části. Tloušťka samotného krytu je 3,2 mm a váží 52 gramů, což je poměrně citelný nárůst.

Kryt nepřidává 5G konektivitu SIM kartě vložené do smartphonu, ale má v sobě integrovanou vlastní eSIM. Na displeji nicméně uvidíte její signál, příchozí hovory a další obvyklé ukazatele. 5G modem podporuje následující pásma:

SA: N1, N3, N41, N77 / 78, N79, N28.

NSA: B3 + N41, B3 + N78, B3 + N79, B1 + N78, B39 + N4, B41 + N79, B39 + N79, B5 + N78, B8 + N7

Nás by zajímalo, o kolik se nasazením krytu zkrátí výdrž baterie. Kryt totiž žádný vlastní akumulátor nemá – energii si bere z telefonu, přitom sám obsahuje spoustu elektroniky včetně 2jádrového procesoru s taktem 1,35 GHz, který komunikaci řídí. Telefon lze nabíjet i s nasazeným krytem, a to včetně podpory rychlého nabíjení SuperCharge.

Kryt půjde do prodeje nejprve v Číně, a to za cenu 800 čínských jüanů (asi 3 400 korun s DPH). Zda se v budoucnu objeví podobné kryty i na další telefony Huawei, to v tuto chvíli není známo. Pro Huawei se nicméně nabízí řešení, které již dříve použila Motorola pod názvem Moto Mods – vymyslet pro své smartphony speciální rozhraní pro připojování modulárního příslušenství, které by doplňovalo chybějící funkce. Nutno podotknout, že původně americká společnost nyní vlastněná Lenovem s tímto řešením nesklidila velký úspěch, zejména kvůli vysoké ceně dokoupitelných doplňků.