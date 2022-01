Huawei P50 Pro do Česka dorazí koncem ledna. Cena vám vyrazí dech

Čínský gigant Huawei to vlivem embarga ze strany Spojených států nemá jednoduché, což ovšem neznamená, že by hodil flintu do žita. V roce 2022 se proto rozhodl, že navzdory sankcím představí nový vlajkový model s označením P50 Pro a také skládací véčko P50 Pocket pro globální trhy, včetně toho českého.

Z oficiálních stránek české pobočky Huawei jsme se dozvěděli hned několik zajímavých informací, které se týkají dostupnosti a ceny. Jak vlajkový model Huawei P50 Pro, tak ohebný P50 Pocket vstoupí do předprodeje už 26. ledna.

Až do 6. února můžete v rámci akce získat dárek v podobě bezdrátových sluchátek FreeBuds Pro v hodnotě 3 499 tisíc korun, respektive FreeBuds Lipstick v hodnotě 5 499 tisíc korun, pakliže se rozhodnete předobjednat P50 Pocket.

Cena Huawei P50 Pro je opravdu sebevědomá

Kromě začátku předprodeje se Huawei v případě P50 Pro pochlubil také cenou – ta má být 29 999 Kč. Nutno podotknout, že se jedná skutečně o sebevědomou cenu s ohledem na absenci služeb Googlu či podpory sítí 5. generace. V případě ohebného Huawei P50 Pocket už čínský gigant tak sdílný nebyl, nicméně se dá předpokládat, že cena bude ještě vyšší.