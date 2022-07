Huawei Mate 50 Pro na prvním snímku: velkým výřezům ještě neodzvonilo

Čínský výrobce Huawei stojí možná trochu stranou širokého zájmu běžných zákazníků, což ovšem neznamená, že by nevytvářel zajímavá zařízení. V Říši středu aktuálně připravují novou vlajkovou loď s názvem Mate 50 Pro, která sice nebude mít k dispozici Android se službami Google, zato má ale být alespoň po hardwarové stránce tím nejlepším, co Huawei doposud vytvořil.

Nyní se na sociální síti Weibo objevila první fotka skutečného zařízení, která leccos prozrazuje. Ačkoli nemáme k dispozici žádné měřítko, telefon se na první pohled jeví vcelku rozměrně. Huawei je také jedním z posledních výrobců, kteří se drží zahnutých hran displeje. Ty sice vypadají velmi dobře, ale nejen z hlediska výrobní ceny (a také případné nezáruční opravy) nejsou příliš praktické. Zajímavostí je také poměrně rozměrný výřez, který jde zcela proti trendu jeho zmenšování a postupné eliminace. Překvapí návrat klasického telefonního sluchátka, které opustilo vlajkové modely Huawei už u Mate 30 Pro.

Co se týče hardwarové výbavy, je známa pouze informace, že Huawei Mate 50 Pro pravděpodobně nabídne čipset ISP od Qualcommu, který se stará o zpracování obrazu z fotoaparátů. Bohužel to neznamená, že by se vlajkový model od Huawei dočkal také podpory sítí 5. generace, které jim kromě Obchodu Play chybí patrně nejvíce.

