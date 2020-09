Huawei Mate 40 bude mít zpoždění. Kdy bychom se měli dočkat představení?

Společnost Huawei aktuálně prožívá nezáviděníhodné období. Už od zítřejšího dne nesmí odebírat komponenty od firem, které při jejich výrobě používají americké technologie, což se vztahuje mimo jiné i na čipsety Kirin vyráběné v továrnách TSMC. Kvůli této nepříjemnosti čínská firma odložila premiéru vlajkového čipsetu Kirin 1000 (nebo Kirin 9000), který měl být odhalen na začátku tohoto měsíce na veletrhu IFA.

Šéf spotřebitelské divize Huawei Richard Yu před nedávnem potvrdil, že chystaný čipset bude posledním svého druhu, další vlajkové Kiriny kvůli americkým sankcím očekávat nemůžeme. Otázkou je, jak velké množství těchto procesorů stihne TSMC do zítřejšího dne Huawei dodat, od tohoto množství se bude odvíjet množství vyrobených smartphonů chystané řady Mate 40.

Sounds like, if you're waiting on the Huawei Mate40 series, you won't be able to get your hands on one until next year…

— Evan Blass (@evleaks) September 13, 2020