Huawei má patent na čtečku otisků, která funguje po celém displeji.

Huawei si nechal patentovat technologii celodisplejové čtečky otisků prstů se snadno zapamatovatelným názvem All-Screen Fingerprint. Nastínil při tom několik možných využití této technologie – sloužit by mohla například k rychlému přístupu k aplikaci zpráv, aniž by uživatel musel telefon předtím odemknout.

Dalším využitím by mohlo být vyžadování verifikace otisku prstu pro individuální ikony aplikací (např. Galerie). To by znamenalo, že uživatel by mohl odemknout a spustit aplikaci naráz a nemusel tak nejprve klepnout na ikonu a poté na senzor otisků prstů pod displejem nebo tradiční fyzický senzor.

Patent také hovoří o tom, že uživatelé budou moci „aktivovat senzory ve vybrané oblasti displeje a zároveň deaktivovat zbylou část obrazovky“, aby se snížila spotřeba energie. Jinými slovy by mělo být možné si upravit senzory otisků prstů a místo na obrazovce podle individuálních preferencí.

Huawei není první

Zatímco Huawei má tuto technologii zatím jen na papíře, konkurenční Vivo je už dál – na začátku loňského roku se celodisplejovou čtečkou chlubil jeho koncepční telefon Vivo Apex 2019.