Huawei má nove notebooky. MateBook X zaujme haptikou a nízkou hmotností

Společnost Huawei dnes uspořádala tiskovou konferenci, na které bylo představeno několik zajímavých produktů. Mezi nimi i dva nové notebooky, u nichž čínský výrobce vsází především na snadnou přenositelnost.

Huawei MateBook X

Pokud sháníte ultramobilní počítač, určitě by ve vašem výběru neměl chybět Huawei MateBook X. Jedná se o notebook s 13“ displejem, jehož hmotnost se podařilo srazit přesně na 1 kilogram a jeho tloušťka činí pouze 13,6 mm. V zavazadle o tomto stroji nebudete skoro vědět, přesto se Huawei podařilo dosadit do jeho útrob solidní výbavu.

V nejvyšší konfiguraci může uvnitř tikat pasivně chlazený procesor Intel Core i7-10510U s 16 GB RAM a 512GB SSD. Dedikovaná grafika oproti MateBooku X Pro chybí, avšak integrovaný akcelerátor by měl nabídnout dostatek výkonu. Počítač disponuje 13“ displejem o rozlišení 3 000 × 2 000 pixelů, což znamená „pracovní“ poměr stran 3:2. Panel barevně pokrývá 100 procent gamutu sRGB a jeho maximální jas činí 400 nitů. Rámečky okolo displeje jsou velmi tenké, Huawei se pyšní pokrytím čelní plochy z 90 procent.

Do horního rámečku se nevešla webkamera, výrobce ji po vzoru svých starších počítačů umístil ve výklopné podobě do horní řady kláves. Do základny se tak tak vešla klávesnice standardních rozměrů, počítač je totiž kvůli poměru stran 3:2 mírně užší než běžné „třináctky“. Pod klávesnicí sídlí rozměrný touchpad s haptickou odezvou, pod kterým je umístěn NFC čip pro rychlé párování s telefony Huawei/Honor.

Bezdrátovou konektivitu dále zajišťuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5, kabelem pak připojíte tradiční sluchátka s 3,5mm konektorem nebo jakékoliv příslušenství s USB-C portem. Ty jsou na notebooku dva, každý z nich může sloužit k nabíjení. Chybějící porty (USB-A, VGA a HDMI) dodá přiložená dokovací stanice. Biometrické ověřování uživatele má na starosti čtečka otisků prstů umístěná nad klávesnici. Energii dodává 42Whr baterie, která má zajistit výdrž až devět hodin. Počítač bude k dispozici ve čtyřech barvách – stříbrné, zelené, modré a růžové.

Huawei MateBook 14

Druhý představený počítač není tak ultramobilní, stále však nabídne solidní výbavu v příjemně kompaktním těle. Úhlopříčka displeje má 14 palců, rozlišení je 2 160 × 1 440 pixelů, což opět znamená poměr stran 3:2. In tento displej nabídne příjemné zobrazení barev, zajištěno je 100% pokrytí gamutu sRGB. I v tomto případě je zobrazovač obklopen příjemně tenkými rámečky, což opět znamená umístění webkamery do horní řady kláves.

MateBook 14 není takový drobeček jako MateBook X, v pase má 16 mm a váží 1,49 kg. Částečně za to můře větší akumulátor s kapacitou 56 Whr, který má zajistit výdrž až deset hodin. Díky tlustšímu tělu se také do základny vešlo více portů – dvojice USB-A, HDMI, USB-C a sluchátkový jack. Počítač zaujme slušným výkonem zajištěným procesory AMD Ryzen 5 série 4000H.

Ceny a dostupnost

Huawei Mate X půjde do prodeje v říjnu, cena za variantu s Intel Core i5 je stanovena na 1 599 EUR (asi 42 500 korun), za verzi s Core i7 zaplatíte 1 799 EUR (asi 47 800 korun).

Huawei Mate 14 půjde do prodeje v říjnu v těchto konfiguracích za následující ceny: