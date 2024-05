Hraní na Snapdragonu X Elite: webová stránka prozradí, které hry pojedou, a které už ne

Na počítačích se Snapdragonem X Elite si bez problémů zahrajete

Čipset utáhne více než tisícovku známých her

Kompatibilitu si můžete ověřit na speciální webové stránce

Microsoft v tomto týdnu představil blízkou budoucnost osobních počítačů. Jmenuje se Copilot+ PC a v tuto chvíli ji reprezentuje několik notebooků s procesorem Qualcomm Snapdragon X Plus/Elite v čele s novými stroji z rodiny Microsoft Surface. Hlavními benefity Copilot+ počítačů má být vysoký výkon, dlouhá výdrž na jedno nabití a samozřejmě podpora umělé inteligence přímo na zařízení. Přechod na ARMovou architekturu by navíc měl být výrazně hladší než v minulosti.

Spousta nativních aplikací a lepší emulace

Microsoft začal koketovat s ARMovými procesory již před několika lety, avšak díru do světa s nimi neudělal. Jeho tablet Surface Pro X byl totiž nabízen za podobné peníze jako jeho souputníci s procesory Intel, přitom bylo jeho používání zatíženo mnoha kompromisy – čipset byl méně výkonný a operační systém Windows on ARM trpěl nekompatibilitou s mnoha stávajícími aplikacemi, ovladači hardwaru či hrami.

Nová generace počítačů s procesory Snapdragon X Plus/Elite na tom má být s kompatibilitou mnohem lépe – jednak vzniká spousta nových nativních aplikací (včetně prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox či Opera, balíku aplikací Adobe, kanceláře Office apod.), kromě toho má být v nové verzi Windows lépe řešena emulace. Už před dvěma měsíci Qualcomm uklidňoval, že na Snapdragonu X Elite bude možné bez problémů hrát hry, toto téma Microsoft rozvinul ve své prezentaci.

Připraven na hraní

Redmondští demonstrovali, jak si nový ARMový procesor poradí s několika hrami a výsledek je poměrně působivý – Baldur’s Gate 3 se podařilo hrát ve snímkovací frekvenci oscilující okolo 30 fps, podobně hladce běžela i hra Borderlands. Ta navíc podporovala funkci Microsoft Super Resolution „Auto SR“, která kvůli navýšení snímkovací frekvence renderuje hry v nižším rozlišení a s pomocí AI zvyšuje kvalitu obrazu. Výsledkem je podobně vypadající zážitek, a až o 60 procent vyšší fps.

Hráči si navíc mohou předem zkontrolovat, zda jejich hra na počítačích se Snapdragonem X Plus/Elite pojede, a to díky komunitně vedenému webu WorksOnWoa.com – na něm si stačí vyhledat hru a okamžitě zjistíte, zda a jak na ARMovém stroji s Windows poběží. Podle těchto stránek by měla víc než tisícovka her běžet v rozlišení Full HD při snímkovací frekvenci 30 fps a vyšší.

U některých her může být problém s technologií anti-cheat, jejíž některé verze nejsou v emulaci podporovány – z tohoto důvodu (zatím) není na ARMových počítačích možné rozjet PUBG: Battlegrounds, League of Legends nebo Fortnite. U hry Tom Clancy’s Rainbow Six Siege využívající technologii BattlEye by problém být neměl.