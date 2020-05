HP EliteBook x360 1040 G6: ohebný manažer

EliteBooky od HP patří mezi to nejlepší, co tato americká firma nabízí. Výše je jen řada ZBook. Námi testovaný EliteBook x360 1040 G6 je poměrně zajímavý, má totiž otočné panty a to z něj dělá konvertibilní notebook. Jaký je v praxi a je jeho konvertibilita užitečná? To se dozvíte v naší recenzi.

Obsah balení: jen to nejpotřebnější

V balení s počítačem toho moc nenajdeme. Jako obvykle je přítomná sada brožur o bezpečnosti a s krátkým manuálem, jak notebook zapnout. Dále je v balení samozřejmě samotný EliteBook, který je zabalen v plastovém obalu. A na konec ještě nesmím opomenout 65 W USB-C nabíjecí adaptér. Ten má samotný jeden a půl metru dlouhý kabel ke kterému je však ještě třeba připojit metr dlouhého „Micky-mouse“.

Technické specifikace Procesor Intel Core i5-8265U (2x 1,6 – 3,9 GHz), 8. generace Grafické akcelerátory Intel UHD Graphics 620 Operační paměť 8 GB DDR4 2400 MHz (Dual-channel, paměť je připájená na desce) Úložiště SK Hynix BC501 256 GB SSD M.2 PCIe Displej AU Optronics AUO593D 14” IPS 1920×1080 matný a dotykový (16:9) Akumulátor HP 59 Wh Konektivita Intel Wi-Fi 6 AX200 120 MHz (802.11ax) Rozměry a hmotnost 322,1 x 214,9 x 16,9 mm, 1,35 kg Cena testovaného kusu 42 290 Kč s DPH

Design a zpracování: prostě decentní

Pro design notebooků od HP jsem měl vždy slabost a líbí se mi takřka všechny, včetně těch z minulosti. EliteBook x360 1040 G6 není výjimkou, jeho vzhled je jedním slovem decentní. Není tak strohý jako například ThinkPady od Lenova, ale není ani tak extravagantní jako ZenBooky od ASUSu, prostě je decentní.

Hewlett Packard má poměrně unifikovaný design a všechny EliteBooky, ProBooky a určitě i další vypadají velmi podobně, v tomto směru se zřejmě snaží napodobit ThinkPady, jejichž design je též vskutku unifikovaný.

Na první pohled zaujme lesklé logo HP, které je v podstatě jediným výraznějším prvkem nejen na víku displeje. To nemá tendence se kroutit a je velmi pevné, to samé platí i pro panty, které jsou přizpůsobené pro otočení o 360°. Díky tomu můžete používat notebook mnoha způsoby – notebook, stan, tablet, stojan a určitě by se našly i další.

Konstrukce pantů vychází z velmi starého konceptu Lenovo Yoga z roku 2012. Pokud budou mít i stejnou odolnost, je to recept na úspěch. Navíc, displej v klidu otevřete jednou rukou, a to i díky výřezu uprostřed základny ala MacBook.

Po otevření víka jednou rukou uvidíte displej, touchpad, klávesnici a čtečku otisků prstů. O těch se pobavíme později, nyní se zaměříme na základnu. Ta je příkladně pevná, nikde se neprohýbá a stejně jako víko je vyrobená z hliníku, což dodává punc luxusu.

Vstupní zařízení

Klávesnice: tak tohle se mi líbí

Pokud budete na počítači psát, rozhodně se bude hodit klávesnice, to je výhoda 360° notebooků, které jsou nejen tabletem, ale i standardním laptopem. EliteBook x360 1040 G6 mě svojí kvalitou klávesnice opravdu překvapil. Je tichá, přesná, nemá příliš vysoký zdvih a píše se na ní velmi příjemně. Samozřejmostí je podsvícení a již standardní multimediální klávesy místo funkčních tlačítek, které lze aktivovat dočasně přes klávesu Fn nebo na pořád pomocí Fn zámku. Škoda jen, že zde není Trackpoint, který bych osobně uvítal…

Touchpad: lepší než se může zdát

Ačkoliv má EliteBook dotykový displej nezapomněl výrobce ani na touchpad. Ten je překvapivě dobrý, jen je možná trochu tužší v horní části, ale rozdíl je vskutku minimální. Rozhodně se mi líbí podpora gest, která je ze strany hardwaru příkladná. Ze strany softwaru je to o něco horší, ale to beru spíše jako chybu operačního systému, protože touchpad reagoval perfektně. Mac OS to zkrátka není, a ještě potrvá dlouhou dobu, než se Windows v podpoře gest Applu přiblíží.

Čtečka otisků prstů: zkrátka funkční

Pod klávesnicí nenajdeme jenom touchpad, o kterém jsme si povídali v předchozí podkapitole, ale také čtečku otisků prstů. Ta má čtvercový tvar a je oproti minulosti poměrně velká. Její funkčnost je standardní a je docela rychlá. Problém nastal při nastavení, kdy nebyl prst na první dobrou rozpoznán takřka nikdy a musel jsem provést nastavení znovu. To už naštěstí všechno fungovalo a já byl schopen se přihlásit, ale u námi testovaného kousku je však zajímavější možnost přihlášení.

Webkamera: „Hello there“

Windows Hello, tak se jmenuje technologie, díky které se můžete přihlásit jenom pohledem. Abych byl upřímný, bylo to mé první setkání s touto technologií a hned byla funkční. Nastavení je bleskurychlé a přihlášení jakbysmet. Možná je o něco pomalejší než otisk prstu, ale to pohodlí… Pokud se díváte přímo do infračervených kamer, je přihlášení otázkou jedné až dvou vteřin.

Kromě IR kamer je zde přítomna i klasická webkamera, která má Full HD rozlišení a její kvalita je průměrná. Na druhou stranu, asi u takového počítače nebude potřeba natáčet nějak kvalitní videa nebo fotit perfektní fotky a na videokonference je kvalita více než dostatečná. Jako bonus je možné kamerku schovat za posuvný kryt.

Displej: matně a dotykově

Když jsem počítač poprvé vybalil, ani jsem si vlastně neuvědomil, že má dotykový displej. Ono moc notebooků s matným a zároveň dotykovým displejem na trhu nenajdete. Kdysi dávno si vzpomínám na ThinkPad Yogu, která měla však horší matnou vrstvu a na obrazovce se začaly poměrně rychle objevovat otisky prstů.

Samozřejmě, i na EliteBooku se po čase začnou objevovat, ale nejsou nikterak výrazné a překvapilo mne čištění panelu, které bylo až překvapivě snadné, u matných displejů obecně horší. Bylo opravdu zvláštní, jak matná vrstva změní pocit používání, prst úplně snadno neklouže jako u lesklých alternativ. Resp. nepřekvapilo, ale dlouho jsem již matný dotykový displej nepoužíval. Za mě opravdu perfektní kombinace, škoda jen že jde o nedostatkové a poměrně drahé zboží. Jediná škoda je chybějící podpora stylusu.

Kromě dotykové vrstvy zde máme samozřejmě i klasický displej. Ten je typu IPS a má Full HD rozlišení, je to sice základ, ale na druhou stranu… K čemu vlastně vyšší rozlišení? Nikdy jsem nebyl zastáncem hypersupermegatitanturbo rozlišeních o 42K a více, kdy stejně vyšší počet pixelů akorát více vybíjí baterii a systém se s tím neumí ani po několika letech pořádně vypořádat. Hodně aplikací bude mít rozmazané ovládací prvky kvůli překreslování apod. Když vysoké rozlišení, tak externí monitor.

Zvuk: lepší průměr

Výhodou jen FullHD rozlišení je i fakt, že stačí i multimediální obsah o tomto rozlišení. Tím jsou typicky filmy a pokud nekoukáte zrovna na ty němé, budou se vám hodit integrované reproduktory. Jejich kvalita je dobrá, pamatuji si dobu, kdy dobře hrálo jen pár notebooků a ty pracovní hrály spíš jako brambora v kanále a zvuk nešel použít ani pro přehrávání filmů a ani ty konference přes Skype nebyly kdovíjaké.

To se už naštěstí změnilo a mezi „postižené“ notebooky patří právě i tento EliteBook. Repráčky jsou umístěné po stranách klávesnice a jejich zvuk je dobrý, jen basová složka byla napadena ekvalizérem. Celkový dojem je však dobrý a jejich hlasitost je příkladná. Alternativou je možnost připojení externích reproduktorů přes Jack 3,5mm nebo Bluetooth. Případně sluchátek, u těch navíc oceníte i podporu AptX, kterou Intel integroval do bezdrátového adaptéru.

Akumulátor: úctyhodná výdrž

EliteBook je samozřejmě přenosným počítačem, takže lze předpokládat, že bude mít integrovaný akumulátor. Předpoklad je samozřejmě správný a jeho výdrž je velmi dobrá. Velkou zásluhu na tom má kapacita, která je 59 Wh. Navíc procesor umí být velmi úsporný. Na druhou stranu umí být i velmi rozežraný. Výsledky testů najdete v tabulce.

Test Výsledek Internet – 75% podsvícení 9 hodin 42 minut Internet – 50% podsvícení 13 hodin 2 minuty Maximální zatížení – 100% podsvícení 2 hodiny 59 minut

Konektivita

Fyzická: takhle to má vypadat

Drátová konektivita ještě nevymřela! A tento EliteBook je toho důkazem, ačkoliv jde o poměrně tenký počítač – 16,9 mm – počet konektorů je úctyhodný. Konektorů je celkem 6, a nejde jen o USB-C nebo ThunderBolt. Na levé straně najdeme plnotučné USB-A standardu 3.1 a audio Jack 3,5mm. Kromě toho je zde i zapínací tlačítko, slot na zámek Kensignton a zaslepený SIM slot.

Vpravo toho najdeme také hodně. Opět zde máme USB-A, stejného standardu jako to předchozí. Dále HDMI konektor podporující standard 1.4a, osobně bych více uvítal DisplayPort, ale jak je z fotografie patrné, už HDMI se skoro nevešel, DP je ještě větší. A nakonec zde máme dvakrát ThunderBolt 3. generace. Poměrně rozmanitý výběr. I na této straně najdeme ovládací prvek a jde o kolébkový přepínač hlasitosti.

Bezdrátová: 802.11ax nebo Wi-Fi 6?

Kdo se má v těch standardech Wi-Fi vyznat, že? Intel AX200, který je zodpovědný o komunikaci s okolním světem pomocí bezdrátových vln podporuje nejnovější standard 802.11ax neboli Wi-Fi 6 a zvládá 2,4 i 5 GHz sítě. Mimo jiné podporuje i Bluetooth ve verzi 5.1, přičemž je přítomná podpora i kodeku AptX. To rozhodně ocení všichni uživatelé bezdrátových sluchátek, kteří nebudou muset poslouchat hudbu degradovanou kodekem SBC.

Lze zakoupit i výbavu obohacenou o podporu WWAN, tedy připojení k mobilním sítím, kdy je podporován standard LTE, podpora 5G se zatím do notebooků nepodívá, stejnak se jedná o okrajový segment trhu. Přeci jen si stále můžeme vytvořit Wi-Fi hotspot v telefonu a sdílet připojení s notebookem.

Hardwarová výbava

Procesor: sice starší, ale pořád dobrý

Kdysi dávno Intel vydal novou architekturu procesorů… Ano najdeme zde stále Whiskey Lake procesory, které jsou v podstatě shodné s předchozí generací Kaby Lake-R, liší se jen výrobním procesem. Ale abych Intelu nekřivdil, už se pomalu začínají objevovat notebooky s 10nm Ice Lake procesory. V námi testovaném kousku byl přítomný základní Core i5-8265U (1,6 – 3,9 GHz, 6 MB L3).

Ten má čtyři jádra a jeho výkon je vskutku dobrý, stará dvoujádra se už mohou jít zahrabat. Každodenní záležitosti budou vyřešeny prakticky okamžitě, díky vyššímu počtu jader lze provozovat i nějakou tu virtualizaci. Nečekejte však zázraky, výkon je podobný jako u desktopové Core i5 architektury Haswell z doby před nějakými sedmi lety.

Test Výsledek Cinebench R15 521 bodů Cinebench R20 1158 bodů Geekbench 5.1.0 – Single-Core Score 1029 bodů Geekbench 5.1.0 – Multi-Core Score 3142 bodů

Pokud potřebujete o něco vyšší výkon můžete sáhnout po výše taktovaném i5-8365U (1,6 – 4,1 GHz, 6 MB L3), který dokonce podporuje vPro, což se může hodit zejména ve firemní sféře. Pokud chcete ještě vyšší výkon, je v prodeji ještě varianta s Core i7-8565U (1,8 – 4,6 GHz, 8 MB L3) nebo Core i7-8665U (1,8 – 4,8 GHz, 8 MB L3), opět podporující vPro.

Grafický akcelerátor: opakování je matkou moudrosti… že?

Stejná pohádka jako u procesoru se odehrává i u grafického akcelerátoru. Máme zde opět Intel UHD Graphics 620, kdy jde prakticky o 4 roky starý akcelerátor, který sice není úplně špatný, ale už by to chtělo posun. Ten snad přišel s architekturou Ice Lake a AMD Ryzen, který by si však zasloužil lepší rozšíření.

Činnost Výsledek Zaklínač 3 – Full HD (Ultra detaily) 3 fps Bioshock Infinite – Full HD (Ultra detaily) 9 fps FurMark – Preset: 720p 682 bodů (11 FPS) GeekBench 5.1.0 – OpenCL 5802 bodů GeekBench 5.1.0 – Vulkan 5007 bodů Unigine Heaven – Extreme Preset 9,0 fps – 226 bodů Unigine Valley – Extreme HD Preset 4,8 fps – 200 bodů Cinebench R15 – OpenGL 51,9 fps

Bohužel zde nenajdeme žádný dedikovaný grafický čip, který by byl výkonnější než integrované řešení. Alespoň, že přístup ke sdílené operační paměti je dvoukanálový, díky tomu dosahuje UHD 620 výkonu dedikované GeForce 920M, takže i nějaké ty starší hry si zahrajete.

Operační paměť: jen pro nenáročné uživatele

Pokud jste náročným uživatelem, který vyžaduje velké množství operační paměti, bude lepší se porozhlédnout jinde nebo vybrat lépe vybavený model. Paměti jsou celkem standardní DDR4-2400 o kapacitě 8 GB, přičemž připojení je dualchannel. Problém je, že paměťové čipy jsou připájeny na desce, takže si paměť uživatelsky nevyměníte, ani nerozšíříte. Za příplatek 8 tisíc můžete mít dvojnásobek RAM, na druhou stranu i s Core i7 a zdvojnásobenou kapacitou úložiště, takže vlastně o tak vysokou částku zase nejde.

Úložiště: hlavně žádné plýtvání

Stejně jako u operační paměti i u úložiště se budete muset uskromnit. Jeho kapacita, 256 GB, není nejvyšší a dá se považovat jako takové minimum. Na druhou stranu, tomuto notebooku by slušelo mít 512 GB v základu. Avšak, na rozdíl od RAM, lze kapacitu úložného prostoru upgradovat. Jde o standardní M.2 modul o velikosti 2280, kdy je použito připojení pomocí NVMe. Samotná výměna je poměrně jednoduchá.

HP využilo modulu od SK Hynix, konkrétně BC501. Nejde o nejrychlejší úložiště na světě, ale rozhodně je rychlejší, než kdyby šlo o SATA modul. Stejně jako s kapacitou, i zde by si EliteBook zasloužil v základu rychlejší disk, ale nu což, tak třeba v další generaci.

Softwarová výbava

Operační systém: nic neobvyklého

Jako operační systém slouží samozřejmě Windows 10. Ten je ve verzi Pro, která podporuje prakticky všechno, co je v profesionální sféře potřeba. Navíc vyšší počet jader úplně vyzývá k virtualizaci a v této verzi lze využít kupříkladu Hyper-V, problémem bude však operační paměť. Hlavně v kombinaci s vPro procesory lze velmi efektivně využívat virtualizace, ale to neznamená, že nebude fungovat i na ne-vPro čipech.

Alternativní operační systémy: Linux bez problémů

Kromě Windows lze na platformě x86-64 provozovat i jiné operační systémy. Zkusil jsem samozřejmě Linux, konkrétně dvě distribuce, Ubuntu 20.04 a Fedoru 32 Workstation. Obě dvě distribuce fungovaly dobře a díky integrovanému grafickému akcelerátoru jsem neměl problém s grafickými ovladači. Žádný ze systému jsem z pochopitelných důvodů nezkoušel instalovat, ale jen jsem je spustil z flash disku. Nezapomínejte však na to, že bude třeba v nastavení UEFI vypnout secure boot.

Závěrečné hodnocení

Pořídit si počítač od HP znamená pořídit si starou dobrou klasiku, která neurazí. Možná by si někdo troufl tvrdit, že ani nenadchne, ovšem variabilita, kterou EliteBook x360 1040 G6 poskytuje, vám snadno přiroste k srdci a jen těžko se odvyká.

Jde o vskutku unikátní notebook, který nemá úplně obdoby. Jeho konstrukce v dnešní době sice už není až tak extravagantní, ale v business segmentu se zcela běžně neobjevuje. Navíc jeho matný displej je veskrze praktický a otisky prstů nebudou žádným problémem, na rozdíl od lesklých variant.

Pokud potřebujete notebook, který vám umožní pracovat s maximální variabilitou a chcete skvěle zpracování, může být EliteBook dobrou volbou. Je třeba však myslet na to, že jeho výkon není nejlepší a pokud už byste chtěli alespoň 16 GB RAM, musíte si připravit alespoň padesát tisíc.