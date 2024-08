Honor Magic V3 bude prošpikovaný umělou inteligencí! Pomůže vám s překlady i úpravou fotografií

Čínský Honor se chlubí novinkami v rámci balíčku Honor AI

Ten se objeví společně s globální premiérou skládačky Honor Magic V3

Premiéra je naplánovaná na příští týden na veletrh IFA

Umělá inteligence v současné době hýbe světem a kdo se u svého zařízení nemůže pochlubit magickými písmeny AI, jako by ani nebyl. Výjimkou není ani čínská společnost Honor, která rozhodně nechce zůstat pozadu. Skládačka Honor Magic V3 se už sice nějaký ten pátek prodává, avšak pouze v domovské Číně. Na globálním trhu bude mít premiéru už příští týden, konkrétně na veletrhu IFA v Berlíně, kde nebude chybět ani naše redakce. Společně s představením ohebného smartphonu si Honor přichystal také prezentaci několika novinek v rámci nadstavby Honor AI.

AI pod taktovkou Honoru?

Umělá inteligence ve skládačce od Honoru se bude opírat především o tři funkce. Ty jsou jmenovitě AI Eraser, Face to Face Translation a Honor Notes Live Translation. První umožňuje s pomocí AI vymazávat různé objekty na fotografiích, druhá poskytne chytrý překlad přímo v reálném čase a třetí pro změnu bude přepisovat vaše hlasové poznámky do textové podoby. Kromě toho ještě nabízí funkci Magic Portal, která využívá znalosti zařízení o uživateli a poskytuje mu personalizovaná doporučení, a vylepšuje funkci Magic Portal on Foldable.

Příkladů využití v praxi je poměrně hodně, přičemž novinky nejvíce ocení především cestovatelé. Právě možnost domluvit se v zemi, kde angličtina není lingua franca, může přijít vhod například obchodním cestujícím či manažerům, kteří zase tak často necestují. Naopak spolehlivý přepis poznámek, například z jednání, ušetří práci a čas asistentů, kteří by jinak z porady museli dělat zápis.

Honor oficiálně uvádí, že AI funkce využívají platformy Google Cloud, nicméně na detaily tohoto partnerství si budeme muset počkat až do veletrhu IFA, kde bude naše redakce osobně přítomná. Domníváme se však, že všechny tři novinky budou zcela v režii Googlu, obdobně jako tomu je v případě Samsungu a některých funkcích řešení Galaxy AI. Pokud by tomu tak opravdu bylo, je více než pravděpodobné, že podpora češtiny v rámci AI vychytávek bude chybět i u Honoru.

V tomto případě se nabízí nejen otázka, nakolik Honor investoval do vlastního vývoje AI, ale také zda nás čeká nějaké to předplatné, pokud budeme chtít funkce umělé inteligence využívat naplno. Více se každopádně dozvíme až v Berlíně, odkud vám budeme servírovat ty nejnovější informace.