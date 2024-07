Honor 200 Pro: vybrali jsme TOP 5 nejlepších funkcí, o kterých musíte vědět

Honor 200 Pro je nová skoro-vlajková loď tohoto výrobce na českém trhu

Stojí bezmála 20 tisíc korun, nabízí solidní výbavu a skvělý fotoaparát vhodný na portréty

O jakých dalších funkcích a vychytávkách telefonu určitě musíte vědět?

Honor 200 Pro zamířil na český trh jako zajímavá alternativa k běžným vlajkovým lodím. Jeho výhoda? Nestojí tolik, přitom nabízí opravdu zajímavou výbavu, luxusní zpracování i design a naprosto dostačující softwarovou podporu. Pojďme se blíže podívat na to, proč je novinka Honor 200 Pro potenciální bestseller v segmentu skoro-vlajkových telefonů do 20 tisíc korun.

Parádní displej se super funkcemi

Honor vsadil na osvědčený displejový panel, jemu hodně podobný už použil u Honoru 90, předchozí generace na českém trhu. Trochu těch tabulkových údajů: zobrazovač typu OLED s úhlopříčkou 6,78″, až 120Hz frekvence, rozlišení 1 224 × 2 700 pixelů při poměru stran 19,8:9, maximální svítivost až 4 000 nitů a podpora HDR10.

Honor se navíc chlubí, že jeho nový telefon podporuje u displeje speciální ochranu očí Eye Comfort Display, kterou posvětila i organizace TÜV Rheinland. V jednoduchosti jde o to, že telefon umí snížit podíl modrého světla ne na základě toho, jestli je venku tma nebo světlo, ale na základě vašich cirkadiánních preferencí. Řídí se přitom tím, jak často telefon berete do ruky, kdy uléháte do postele a kdy vstáváte.

Magic Capsule a Magic Portal

U displeje, potažmo u systémových funkcí však ještě chvíli zůstaneme. Nahoře nad displejem ční pilulkovitý průstřel, který výrobce nazývá honosně Magic Capsule. Jde o dynamický průstřel, který umí rychle zobrazit nabídku přehrávání, popřípadě funguje jako widget při zapnuté minutce nebo během příchozího hovoru. Nejde však o nic nového, Honor jej demonstroval již u modelu Magic 6 Pro.

Uvnitř systému je pak dostupných několik funkcí jakési „umělé polo-inteligence“. Ze všech vychytávek bych vybral Magic Portal. Díky této funkci můžete zkopírovat text nebo snímek obrazovky a rovnou s ním pracovat pomocí speciálního rozhraní na okraji obrazovky. Můžete jej například vyhledat na Googlu (podobně jako u funkce Circle to Search), sdílet na sociálních sítích anebo uložit do rozpracované poznámky.

Univerzál v oblasti nabíjení

Honor provedl masivní zlepšení u nabíjení. Konkrétně: konečně jsme se v číselné řadě telefonů Honor dočkali podpory bezdrátového nabíjení. K dispozici je 66W výkon, který pokud využijete na speciální nabíječce, dokážete telefon dobít za zhruba hodinu a čtvrt. Blíže se na rychlost bezdrátového nabíjení zaměříme v samostatném článku, který pro vás chystáme.

Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 23 minut 40 minut 48 minut

Pak je tu klasické, konvenční nabíjení kabelem. To Honor 200 Pro umožňuje až s výkonem 100 W, nicméně potřebujete k tomu odpovídající adaptér, který se bohužel nenachází v balení. Ovšem můžete si jej pořídit rovnou s telefonem, jeho cena je asi 700–800 korun. Touto nabíječkou zabere dobití z 1 do 100 % cca 50 minut.

Hardwarové parametry Honor 200 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, 1× 3,0 GHz Cortex-X4 + 4× 2,8 GHz Cortex-A720 + 3× 2,0 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 735, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,3 × 75,2 × 8,2 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP55 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1224 × 2700 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, PDAF, OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 50 + 2 Mpx, HDR, 4K video Cena: 19 990 Kč Kompletní specifikace

Mistr portrétů

Honor 200 Pro nabízí na zádech hned trio fotoaparátů: hlavní, teleobjektiv a širokoúhlý snímač. Právě první dva využijete pro focení portrétů, na které se novinka od tohoto čínského výrobce přímo specializuje.

Hlavní fotoaparát s rozlišením 50,3 Mpx nabízí clonu f/1.6 a ohniskovou vzdálenost 27 milimetrů, sám o sobě přitom podporuje též 2× digitální zoom. Teleobjektiv se shodným rozlišením pak nabízí ohnisko 68 milimetrů a 2,5× optický zoom bez ztráty kvality. Díky tomu je maximálně užitečný právě při focení portrétů.

A pak je tu vylepšení od pařížského studia Harcourt. Tato spolupráce čínskému Honoru umožnila nasadit do fotoaplikace speciální filtry, se kterými můžete vytvářet mimo jiné i ikonické černobilé fotografie se zastíněným pozadím a zvýrazněným obličejem. Fotografické schopnosti Honoru 200 Pro z hlediska portrétů jsou skutečně parádní.

K nákupu dostanete dárek

Ani tentokrát Honor nevynechal možnost nabídnout případným zákazníkům něco navíc. Od července u vybraných prodejců, kupříkladu u Mobil Pohotovosti, získáte k nákupu telefonu také dárek v podobě tabletu Honor Pad X9. Cena telefonu je 19 990 korun včetně DPH, tablet je v hodnotě 4 500 korun.

Jde více méně o tablet pro nenáročné, nabízí 11,5″ LCD displej s vysokou 120Hz obnovovací frekvencí, úspornější čipset Snapdragon 685, grafiku Adreno 610, 128GB úložiště, 4 GB RAM a taktéž solidní 7 250 mAh baterii s podporou 22,5W nabíjení.