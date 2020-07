Home office až do příštího léta. Google své zaměstnance nechá doma

Pandemie nemoci COVID-19 mění fungování mnoha odvětví lidské činnosti, spousta firem musela změnit způsob svého fungování a na neočekávanou situaci se adaptovat. Jednodušší to mají softwarové společnosti, které si mohou dovolit převelet drtivou většinu svých zaměstnanců na práci z domu. Jednou z nich je i Google, který svým zaměstnancům umožní pracovat z domu minimálně v příštích 12 měsících.

Další rok na home office

Potvrdil to sám ředitel Google Sundar Pichai ve svém pondělním hovoru ke svým podřízeným. Většina z 200 tisíc zaměstnanců Google (včetně smluvních partnerů) po celém světě má minimálně do června roku 2021 využívat home office a využít tak flexibility, která umožňuje vybalancovat práci a péči o sebe a své blízké. Původní plán Google byl „nahnat“ zaměstnance zpátky do kanceláří na přelomu roku, avšak s postupující pandemií COVID-19 by patrně nebyl schopen zabezpečit ochranu svých zaměstnanců.

Dá se předpokládat, že k podobnému kroku sáhnou i další technologičtí giganti, jako je Microsoft, Apple či Facebook. U nich se zatím home office vztahuje pouze na vybrané zaměstnance, přičemž v případě Facebooku si musí o speciální režim práce sami požádat a souhlasit s případným snížením platu. Naopak Twitter a Slack již dříve oznámili, že většina jejich zaměstnanců může pracovat z domu navždy.