Hogwarts Legacy má speciálně upravený ovladač DualSense. Vy si ho ale nekoupíte

Právě tento pátek vyšlo dlouho očekávané RPG z univerza Harryho Pottera jménem Hogwarts Legacy. V něm si vytvoříte postavu a prožíváte vlastní příběh v otevřeném světě bradavického hradu a přilehlého okolí, zhruba sto let před událostmi první knihy, respektive filmu.

Titul je aktuálně dostupný pro PC, Xbox Series X|S a PlayStation 5. A právě pro poslední zmíněnou konzoli vznikl speciální gamepad s motivem této hry. Ovladač DualSense Hogwarts Legacy Limited Edition je celý černý, nicméně po stranách má zlatý motiv a na dotykové plošce obrázek bradavického hradu.

🪄 Revelio Controller 🪄

Avalanche Software reveal the limited edition #HogwartsLegacy DualSense controller.

In the UK it will be available to buy via https://t.co/T8YqRO2zB8 on Friday, February 10 – aka tomorrow – from 10AM GMT. (While supplies last) https://t.co/mSjxizYlqs pic.twitter.com/Xme8KsgfPZ

— PlayStation UK (@PlayStationUK) February 9, 2023