Hodinky s Wear OS dostaly novou funkci. Těžit z ní budou hlavně uživatelé

Mezi chytrými hodinkami sice dominují Apple Watch a Samsung Galaxy Watch, občas se ale pozornost obrátí také k méně populárním vyzyvatelům. Jedním z nich je Google a jeho Wear OS. Tento operační systém lze v mnohých ohledech považovat za průkopníka nositelné elektroniky, nicméně Google si jeho dalším směřováním není až tak jistý, což se negativně podepisuje na prodejích.

Poslední velkou změnu prodělal Wear OS v roce 2019, kdy dostal widgety po potáhnutí z pravé strany. Ty však mohly využívat jen nativní aplikace, takže uživatel měl pouze možnost je jednotlivě zapnout či vypnout. Nová aktualizace konečně umožňuje vývojářům třetích stran se na vývoji widgetů podílet a přidat do hodinek své vlastní.

Pro vývojáře si Google připravil také „notičky“, podle kterých mají své widgety programovat. Celým seznamem vás zatěžovat nebudeme, neboť se nejedná o nic převratného. Widgety by měly být snadno čitelné, neměly by vyžadovat neustálé obnovování na pozadí a tím mít negativní vliv na baterii, měly by obsahovat jen jeden dominantní prvek a tak dále. Teď už by jen Google mohl zapracovat na lepší podpoře výrobců a pořádně zatopit konkurentům, kteří jsou v oblasti chytrých hodinek o notný kus dále.