Hledáte lehký a kompaktní notebook? Zkuste Microsoft Surface Laptop Go!

Hledáte-li přenosný počítač decentních rozměrů, který si budete moct vzít s sebou, aniž by vás to nějak omezovalo, pak pro vás může být horkým kandidátem právě Surface Laptop Go od Microsoftu. Tento notebook i přes svoji menší velikost dovede odvést bez problémů většinu běžné práce.

Surface Laptop Go se však od zařízení běžných rozměrů liší i v dalších ohledech, které z něj dělají jedinečný pracovní nástroj.

Prvotřídní design

Každého hned na úvod zaujmou prémiové materiály a zpracování na vysoké úrovni. Tělo notebooku je vyhotoveno z hliníku a na jeho přední straně naleznete decentní logo výrobce, které není nijak rušivým prvkem. Moderní vzhled přístroji dodává i obrazovka s tenkými rámečky. Vzhledem k rozměrům zařízení musíte počítat s menší klávesnicí, nicméně psaní na ní je pohodlné a tiché. Při detailním pohledu vás jistě zaujme jedno mírně nestandardní tlačítko na klávesnici, které slouží k rychlému přihlašovaní otiskem prstu.

Aby se jednalo o opravdu kompaktní zařízení, nesmí chybět touchpad s rychlými a přesnými reakcemi na dotyk. Je vyroben mimo jiné ze skla a pohyb prstem po něm je tak pohodlný.

Kterou verzi vybrat?

Microsoft Surface Laptop Go lze pořizovat v několika různých provedeních. Všechny z nich spojuje, že jsou poháněny desátou generací procesoru Intel Core i5. Všechny kancelářské práce tak snadno zvládnete bez zbytečných prostojů kvůli nedostatku výkonu. A nebude vás nijak zásadně omezovat ani kapacita baterie. Ta při plném nabití zajistí zhruba osmihodinové napájení notebooku.

Při výběru nejvhodnějšího zařízení se tak zaměřte především na kapacitu vnitřního úložiště. Pokud potřebujete pro své dokumenty značný prostor, vyplatí se sáhnout po některé variantě s 256 GB, například po té s označením Microsoft Surface Laptop Go 21O-00009. Pro uživatele nenáročné na vnitřní úložiště postačí Surface Laptop Go TNU-00009 s 128 GB paměti.