Historicky první počítač od Applu jde do aukce. Je plně funkční a podepsaný samotným Wozniakem

Pro samou každoroční nálož nových technologií občas zapomínáme, kde jsou její kořeny. První osobní počítače mezi tím získaly na hodnotě, která několikanásobně překračuje jejich původní cenu. Dobrým příkladem je Apple-1, který svého času montovali Steve Jobs a Steve Wozniak v garáži a jenž stál u zrodu jedné z nejhodnotnějších společností světa. Počítač se objevil na aukčním portálu eBay ve skvělé kondici, dokonce i s podpisem samotného Wozniaka.

Počítačů Apple-1 je na světě všeho všudy jen několik desítek a těch plně funkčních ještě méně. Podle popisu aukce obsahuje dražený exemplář „téměř všechny původní součástky“, jen s několika výjimkami. Konkrétně se jedná o Schlumberger 2 Apple-1, tedy druhou řadu počítačů Applu, který byl původně zakoupen společností Schlumberger Overseas v roce 1977. Údajně také jde o jeden z posledních počítačů Apple-1, který byl sestrojen v rodinné garáži Jobsových mezi lety 1976 a 1977.

Jimmy Grewal, který stojí za účtem AAPL Collection na eBayi, předpokládá, že se tento cenný předmět vydraží za 485 tisíc dolarů (cca 11,1 milionu korun), a to zejména vzhledem ke svému stavu a použití originálních komponentů. Odhad to rozhodně není nereálný – v listopadu 2021 se podobný stroj prodal za více než 460 tisíc dolarů (cca 10,5 milionu korun) a výjimkou nejsou ani ceny atakující 800 tisíc dolarů (cca 18,4 milionu korun). Pokud si na tento kousek brousíte zuby, tak rozhodně neotálejte – aukce trvá pouze do 12. června.