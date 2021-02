Herní služba GeForce Now konečně funguje i v prohlížeči Chrome

Zatímco na mobilních telefonech s Androidem a zařízeních Chromebook funguje streamovací herní služba GeForce Now již nějaký ten pátek, uživatelé operačních systémů macOS a Windows si doposud museli vystačit se samostatnými aplikacemi v příslušných digitálních obchodech. Nově však mají o jednu možnost navíc – Nvidia totiž svou službu spustila také v prohlížeči Chrome.

Ať už používáte Mac či Windows, nově stačí v prohlížeči Chrome navštívit příslušnou webovou stránku a ihned se můžete pustit do hraní. Nvidia však i nadále doporučuje používat ke streamování speciální aplikaci, pakliže toužíte po co nejplynulejším herním zážitku. Přesto se však jedná o zajímavý způsob, jak službu vyzkoušet bez nutnosti stahovat do počítače další software.