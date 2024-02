Gurman naznačil, kdy se dočkáme Apple Vision Pro 2. Bude to příští rok?

Druhé generace brýlí Vision Pro se nejspíše dočkáme až příští rok

Gurman se domnívá, že Apple aplikuje minimálně 18měsíční období mezi jednotlivými generacemi

Vision Pro 2 by mohly být představeny společně s iPhonem 17

Brýle pro rozšířenou realitu Vision Pro od Applu se prodávají teprve chvíli a prozatím pouze na území Spojených států, přesto se již spekuluje, kdy bychom se mohli dočkat jejich nástupce. Apple má pro své produkty povětšinou velmi přesný harmonogram, kdy se dočkáme nové verze. Například v případě iPhonů je to vždy jeden rok, avšak podle známého novináře Marka Gurmana z Bloombergu se Apple v případě Vision Pro rozhodl pro trochu jiný, o něco delší cyklus.

Vision Pro 2 se dočkáme nejdříve za 18 měsíců

Gurman říká, že do uvedení náhlavní soupravy Apple Vision Pro 2 na trh zbývá nejméně 18 měsíců, takže je zřejmé, že Apple pro ni používá jinou strategii než pro své chytré telefony. Vision Pro 2 má přijít na trh nejdříve v srpnu 2025, ale nebylo by překvapením, kdyby se jeho uvedení na trh posunulo na září, aby se mohlo shodovat s oznámením iPhonů příštího roku. Na druhou stranu odhalení dvou velkých produktů ve stejný termín by mohlo oba negativně ovlivnit, pokud jde o pozornost uživatelů.

Předchozí zvěsti z různých zdrojů tvrdily, že příští generace Vision Pro přijde až v roce 2027, ale to se zdá být příliš dlouhá doba pro prodej první generace. Ve hře je stále také dřívější spekulace, že produktová rodina Vision Pro se příští rok rozroste o cenově dostupnější verzi.

Zajímavé je, že se Apple údajně velmi zajímal o důvody, které lidé uváděli pro vrácení Vision Pro, a zpětná vazba byla předána z maloobchodních prodejen do centrály společnosti, aby pomohla vylepšit Vision Pro 2. Delší cyklus pro příchod nové generace Vision Pro dává aktuálně smysl nejen kvůli odladění první generace zařízení, ale také kvůli lepšímu zabezpečení dodavatelského řetězce, především pro oblasti mimo USA. Právě na omezené dostupnosti totiž Applu aktuálně nejvíce utíkají potenciální zisky.