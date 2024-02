Vision Pro je druhá nejlepší věc hned po iPhonu, myslí si šéf OpenAI

Brýle pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro jsou v prodeji teprve chvíli, nicméně už nyní si zvládly získat na svou stranu řadu uživatelů, a to i přes to, že čekací doba je dlouhá, dostupnost omezená jen na Spojené státy a cena se zastavila na 3 500 dolarech (cca 80 tisíc korun bez daně). Mezi ty, kteří nejnovější produkt Applu hodnotí pozitivně, patří také Sam Altman, zakladatel a ředitel OpenAI. Ten na sociální síti X (dříve známé jako Twitter) nešetří chválou.

„Vision Pro je druhou nejpůsobivější technologií od iPhonu,“ uvedl Altman v příspěvku na X. Tvůrce ChatGPT sice neuvádí, proč je podle něj iPhone stále nejpůsobivějším produktem v technologické oblasti, ale postavit Apple Vision Pro hned vedle něčeho, co bylo představeno v roce 2007 a navždy změnilo odvětví chytrých telefonů, je úctyhodné ocenění. Pokud jeho příspěvek naznačoval, které zařízení mělo největší vliv, pak o tom není pochyb. iPhone způsobil revoluci v odvětví chytrých telefonů, protože před jeho vznikem se smartphony dodávaly převážně s fyzickou klávesnicí a stylusem.

vision pro is second most impressive tech since the iphone

— Sam Altman (@sama) February 9, 2024